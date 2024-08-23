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彰化新興全齡公園太夯 成詐團外縣市車手約定面交點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣年約60歲的陳姓婦人加入手機LINE投資群組，第一次差一點被騙25萬元，第二次要面交150萬元時，再被警方據報攔截，陳婦仍認為「投資理財專員」沒騙她，警方除依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送車手，另通知陳婦的家人加強關心陳婦。

警方今指出，陳婦的手機通訊軟體平台今年6月忽出現投資群組，一堆人好像熱烈討論投資股票，她沒懷疑LINE被駭，加入聊天後被自稱理財專員的人遊說投資，保證獲利不賠，7月間她約定到高鐵烏日站附近面交25萬元，警方據報前往逮捕車手和向車手收錢的收水車手，依法移送偵辦。

未料詐騙集團繼續遊說，誆騙她飆股已漲數百點，錯過投資最佳時機，要她趕快加碼投資。員林市兔馬鹿公園是熱門的新興全齡公園，8月陳婦與假理專約定這裡面交150萬元，警方再度接獲報案前往埋伏，逮捕20多歲陳姓車手，自稱在臉書找工作，對方問他想不想賺錢，他應徵被錄取，就帶投資公司收據、工作識別證、工作手機從台北市到彰化縣收款。

員林警分局長吳詠傑指出，內政部公布假投資成為詐騙理由第一名，民眾如遇加「LINE」、網路連結進行高獲利不賠錢的投資，必為詐騙，投資前一定要深入了解投資標的，有疑問可打電話洽詢警方。

陳姓車手從台北市南下，在彰化縣熱鬥打卡點向被害人取款。圖／警方提供
陳姓車手從台北市南下，在彰化縣熱鬥打卡點向被害人取款。圖／警方提供

LINE 詐欺 詐騙集團 車手

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