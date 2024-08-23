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挑戰4極地燈塔兒女不見媽著急 警25公里外覓迷航小姊弟

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

來自桃園黃姓婦人帶著小兒女到騎腳踏車台灣四極點燈塔，挑戰最後一站時在三貂角附近，她帶的一對小兒女失蹤，她找了一個小時都找不到，打手機電話也沒人接，心急如焚。警方接獲報案利用手機定位，在25公里外的鼻頭角燈塔附近找到人，才讓媽媽鬆了一口氣。

來自桃園的黃姓婦人昨晚到新北柿福隆派出所表示，她帶兩位小朋友騎腳踏車，小朋友騎在前面，結果過一個轉彎，人就不見了，過了1個小時都到處都找不到，打手機電話也沒人接，擔心發生意外。

黃女說，女兒與兒子都只有十多歲，至三貂角完成四極點燈塔挑戰最後一站，沒想到人就不見了。

余姓警員報通報所長姜永傑，啟動緊急協尋機制，勤務中心隨即通報貢寮區、瑞芳區沿海派出所警力協尋，並依照手機定位系統縮小範圍，果然在相距25公里之外的瑞芳區鼻頭角燈塔附近定位到姊姊的手機，昨晚8時許，成功撥通女兒手機，聯繫上她的女兒、兒子。

余警護送至鼻頭角台2線82.5K處停車場，現場由鼻頭所員警至現場陪伴。黃女看到兒女出現後喜出望外，急得詢問兒女為什麼電話不通也不聯繫，這時女兒表示，忘記自己手機開飛航模式，所以才無法聯繫，就一直騎。

黃女直說，幸好沒事就好，一家人頻頻向警方道謝，圓滿落幕。

警方接獲報案利用手機定位，在25公里外的鼻頭角燈塔附近找到小姊弟，才讓媽媽鬆了一口氣。記者游明煌／翻攝
警方接獲報案利用手機定位，在25公里外的鼻頭角燈塔附近找到小姊弟，才讓媽媽鬆了一口氣。記者游明煌／翻攝

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