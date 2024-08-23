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臉書自爆酒駕 苗縣議員陳光軒：坦然面對

中央社／ 苗栗縣23日電

苗栗縣議員陳光軒。圖／陳光軒提供
苗栗縣議員陳光軒。圖／陳光軒提供

民進黨苗栗縣議員陳光軒22日駕車在頭份市不慎追撞前車，經警方到場發現酒測超標，依公共危險罪移送偵辦。陳光軒今天透過臉書發文表示「坦然面對並完全配合後續作業」。

陳光軒今天在個人臉書發文稱，昨天上午8時許出門工作，因塞車車速緩慢，手機剛好響起，他低頭看了一下，導致不慎輕碰撞前車，隨即下車致歉並請警方到場依程序處理事故。

陳光軒指出，他在員警到場後配合做酒測，酒測值是超標狀態0.32（毫克/公升），自己也很意外，應是在前一晚和友人到酒吧小酌，點了2杯比較濃烈的調酒，喝完後約凌晨0時許回家休息直到隔天早上約8時出門，經過一夜睡眠休息，還是有超過規定的酒精濃度。

「我很坦然面對並完全配合後續作業」陳光軒說，自己不會逃避或辯解，即便沒有犯意，還是要鄭重向社會大眾交代清楚及道歉，相關的賠償、緩起訴及行政裁罰都會完全配合並遵守。

苗栗縣警察局頭份分局證實，這起追撞事故發生在頭份市中華路，雙方均未受傷，警方依規辦理，並依違反公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超標 酒測 頭份

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