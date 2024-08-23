快訊

攜手愛爾達轉播奧運遭酸「空手套白狼」 中華電信罕見說重話

家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

昔遭嗆「可以去死」 郝龍斌今轟柯文哲禁不起誘惑：民眾黨的負債

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大貨車駕駛閃神撞上分隔島 當場擊落號誌燈、監視器

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市大園區國際路、民生路口今天下午發生一起大貨車衝撞分隔島，造成路口號誌桿當場遭擊落，倒下時又砸到對向1輛行經的自小客車前保險桿，桃園市大園警分局交通分隊據報趕往，經實施酒測值為0，林姓肇禍駕駛供稱，一時恍神所致，詳細肇事原因仍待調查釐清，至於撞壞號誌桿、監視器等費用至少逾10萬元起跳。

大園分局表示，45歲林姓男子今天下午駕駛車身外有威士忌酒類字樣的大型貨車，由桃園國際機場方向往南行駛於台15線，也就是行經大園區國際路一段與民生路口時，疑似恍神導致車頭偏離正常車道，竟朝對向分隔島撞去，直到大半車身卡在分隔島上才停住。

警方說，由於撞擊力道猛烈，分隔島上的號誌桿當場斷裂傾倒，導致一輛自小客車的前保險桿受損，大園交通分隊獲報到場處理並實施交通管制，所幸現場無人受傷，林男酒測值為0，工務人員將號誌桿移至分隔島上，現場於下午3點許恢復通車。

45歲林姓男子今天下午駕著大貨車行經桃市大園區國際路一段、民生路口時，因一時恍神竟撞上分隔島，造成號誌桿斷裂傾倒砸到對向1輛汽車前保險桿受損，所幸未有人受傷，林男酒測值為0，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
45歲林姓男子今天下午駕著大貨車行經桃市大園區國際路一段、民生路口時，因一時恍神竟撞上分隔島，造成號誌桿斷裂傾倒砸到對向1輛汽車前保險桿受損，所幸未有人受傷，林男酒測值為0，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
45歲林姓男子今天下午駕著大貨車行經桃市大園區國際路一段、民生路口時，因一時恍神竟撞上分隔島，造成號誌桿斷裂傾倒砸到對向1輛汽車前保險桿受損，所幸未有人受傷，林男酒測值為0，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
45歲林姓男子今天下午駕著大貨車行經桃市大園區國際路一段、民生路口時，因一時恍神竟撞上分隔島，造成號誌桿斷裂傾倒砸到對向1輛汽車前保險桿受損，所幸未有人受傷，林男酒測值為0，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
45歲林姓男子今天下午駕著大貨車行經桃市大園區國際路一段、民生路口時，因一時恍神竟撞上分隔島，造成號誌桿斷裂傾倒砸到對向1輛汽車前保險桿受損，所幸未有人受傷，林男酒測值為0，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
45歲林姓男子今天下午駕著大貨車行經桃市大園區國際路一段、民生路口時，因一時恍神竟撞上分隔島，造成號誌桿斷裂傾倒砸到對向1輛汽車前保險桿受損，所幸未有人受傷，林男酒測值為0，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝

保險 恍神 桃園 監視器

延伸閱讀

北宜公路大貨車撞斷電桿卡水溝 疑閃避超車機車自撞

台中大貨車臨停卸貨 小貨車閃避不及撞上車門勾飛

桃園龜山死亡車禍 男騎車壓路面坑洞打滑 後座女友遭輾死

國1北上楊梅段運豬車撞路肩大貨車 3隻小豬出逃...塞爆

相關新聞

「我自己很意外」民進黨議員陳光軒自爆酒駕 發文公開道歉

民進黨苗栗縣議員陳光軒酒駕被送辦！陳今天下午在臉書發文道歉，聲稱昨（22）日上午8點多，開車行經頭份市中華路頭份交流道附...

恆春員警處理債務糾紛 竟遭5醉漢持磅秤打傷

恆春警分局一名員警，昨日處理民眾債務糾紛時，竟遭5名喝醉酒的人士叫囂毆打，即使警方已表明身分，5人仍持續攻擊；警方隨後出...

為保護團員...鍾佳濱前助理遭虎頭蜂攻擊亡 蘇貞昌發文悼念

屏東立委鍾佳濱服務處副主任洪偉彥，22日擔任青年志工團橫越浸水營古道活動領隊時，為了保護團員遭虎頭蜂攻擊致死。他曾是前行...

挑戰4極地燈塔兒女不見媽著急 警25公里外覓迷航小姊弟

來自桃園黃姓婦人帶著小兒女到騎腳踏車台灣四極點燈塔，挑戰最後一站時在三貂角附近，她帶的一對小兒女失蹤，她找了一個小時都...

臉書自爆酒駕 苗縣議員陳光軒：坦然面對

民進黨苗栗縣議員陳光軒22日駕車在頭份市不慎追撞前車，經警方到場發現酒測值超標，依公共危險罪移送偵辦。陳光軒今天透過臉書...

大貨車駕駛閃神撞上分隔島 當場擊落號誌燈、監視器

桃園市大園區國際路、民生路口今天下午發生一起大貨車衝撞分隔島，造成路口號誌桿當場遭擊落，倒下時又砸到對向1輛行經的自小客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。