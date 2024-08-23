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大貨車駕駛閃神撞上分隔島 當場擊落號誌燈、監視器
桃園市大園區國際路、民生路口今天下午發生一起大貨車衝撞分隔島，造成路口號誌桿當場遭擊落，倒下時又砸到對向1輛行經的自小客車前保險桿，桃園市大園警分局交通分隊據報趕往，經實施酒測值為0，林姓肇禍駕駛供稱，一時恍神所致，詳細肇事原因仍待調查釐清，至於撞壞號誌桿、監視器等費用至少逾10萬元起跳。
大園分局表示，45歲林姓男子今天下午駕駛車身外有威士忌酒類字樣的大型貨車，由桃園國際機場方向往南行駛於台15線，也就是行經大園區國際路一段與民生路口時，疑似恍神導致車頭偏離正常車道，竟朝對向分隔島撞去，直到大半車身卡在分隔島上才停住。
警方說，由於撞擊力道猛烈，分隔島上的號誌桿當場斷裂傾倒，導致一輛自小客車的前保險桿受損，大園交通分隊獲報到場處理並實施交通管制，所幸現場無人受傷，林男酒測值為0，工務人員將號誌桿移至分隔島上，現場於下午3點許恢復通車。
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