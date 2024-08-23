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北捷圓山站外「漁夫」現蹤 警嚇阻「再賣重罰」逼退

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方今早獲報，北捷圓山站外有男子強迫推銷盜版商品，派員到場果真發現男子攜帶日本動漫明信片遊蕩，但無強迫推銷情事，員警遂上前告誡男子「知道賣這東西要有代理權嗎？」要求對方不得違法強賣。

據悉，今早網友在臉書社團發文指稱，兩名頭戴鴨舌帽的男子是「漁夫」，在捷運站外向民眾搭話、強賣商品，呼籲民眾遭遇時直接無視2人，否則可能荷包失血。

文中所指「漁夫」一詞，是建國中學學生2010年改編屈原故事做成動畫短片，片中描述屈原不支持君主購買包包後被流放，又在江邊遭遇假扮漁父的皮包推銷員，對方推銷皮包失敗後偷走屈原皮包，屈原為追回皮包失足落水溺死等劇情，結合街頭強迫推銷情節，幽默改編屈原故事，後經網友引用，以「漁夫」代稱在街頭上強迫推銷的人。

事實上，圓山花博館平時經常舉辦活動，吸引人潮聚集，早在今年2月即有網友在網路上發文揭露有「漁夫」現蹤，強迫推銷、限制民眾行動，未料今早再度有「漁夫」出動，騷擾民眾。

轄區圓山派出所指出，今獲報後派員到場，查無強賣情事，便嚇阻特徵符合的男子從事不法，類似案件偶有發生，將加強相關情事查察，另呼籲，強迫推銷恐涉刑法強制罪、詐欺罪，有心人士切勿以身試法，如有不法，警方定將究辦。

轄區圓山派出所指出，今獲報後派員到場，查無強賣情事，便嚇阻特徵符合的男子從事不法。記者李隆揆／翻攝
轄區圓山派出所指出，今獲報後派員到場，查無強賣情事，便嚇阻特徵符合的男子從事不法。記者李隆揆／翻攝

北捷 捷運 特徵 詐欺

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