恆春員警查失蹤人口 遭5醉漢誤認「欠債對象」毆打頭部受傷
屏東恆春2名員警昨訪查轄內失蹤人口，遭5名酒醉男子誤以為疑欠債失蹤對象同夥毆打，致1名員警頭部受傷。恆春警方依傷害、妨礙公務等多項罪嫌將5名犯嫌移送法辦。
屏東縣政府警察局恆春分局告訴中央社記者，2名偵查隊員昨天到轄內車城鄉訪查失蹤人口基本資料，巧遇5名聲稱前往討債男子。5名酒醉男誤以為員警為失蹤人士同夥，員警便衣訪查即便表明身分，男子仍不信、群起圍毆員警，隨後由支援警力到場壓制並帶回偵辦。
恆春分局表示，2名員警中有1人受傷，頭部縫5針且有輕微腦震盪，仍留院觀察。動手5男今天依傷害、恐嚇、聚眾鬥毆、妨礙公務、毀損罪移送屏東地檢署偵辦。
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