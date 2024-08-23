影／詐騙滿天飛...海山警逮港籍車手 3天得手400萬

詐騙滿天飛，新北市海山警方前日阻詐多起，循線逮捕香港籍車手黃姓男子及收水手吳姓男子，查扣偽造證件、收據、現金等，警詢後依法送辦，新北檢方訊後向法院聲押2人獲准。

海山警分局埔墘派出所前天上午分別接獲國泰世華銀行板東分行、華南銀行埔墘分行報案，發現民眾匯款資料異常，埔墘所員警員李戴合、孫文晞到場了解，王姓老翁表示欲修繕中部老家，需提領100萬元工程款，經詢問修繕細節與承包商時，王男卻支吾其詞，且無法提供聯繫方式，警方遂向其告知此為常見的詐騙手法，切勿輕易相信，王男這才打消匯款的念頭；而盧姓女子從網路得知加入LINE投資群組，透過話術要求投入資金3萬元，豈料該匯款帳戶已被設為警示帳戶；經埔墘所員警陳匯明、邱大桂百般勸阻後，盧女才驚覺遭到詐騙。

本月21日海山警分局江翠派出所接獲中華郵政文化路郵局通報，發現林女身陷假交友詐騙，欲匯款37萬元至陌生友人帳戶，經所長陳賴儀、員警陳致豪及戴自順到場勸說溝通，才避免林女財物遭騙。

埔墘所日前接獲廖姓女子報案，聲稱今年6月中加入LINE投資股票群組，陸續匯款面交65萬元，因發現無法取回投資獲利報警求助，員警受理後指導廖女與詐團周旋，本月21日傍晚在縣民大道的超商約定面交，當場查獲香港籍車手黃姓男子（19歲），查扣偽造證件、收據、現金20萬元及手機1支等犯案工具。

據了解，黃男透過友人介紹今年8月16日從香港入境，來台從事投資工作，8月19日至21日擔任面交車手，共計面交13次，得手400萬元，黃說，每日薪資為港幣1500元，交通、住宿及生活費另計，警方循線查獲上游詐團收水手成員吳姓男子（24歲），警詢後依詐欺及違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦，檢方偵訊後向新北地院聲押2人獲准。