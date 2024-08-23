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停車糾紛？被解雇？男潑紅漆被逮 被害人：我不認識他

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

許姓男子這月20日凌晨拿著紅色油漆朝著李男座車灑去，當天上午李男發現報警協處。警方追查於昨晚循線通知許男到案說明，許辯稱不滿被李男合夥人解雇，但李不認識許男，也沒與人合夥，懷疑是停車糾紛引起，警詢後依毀損罪嫌函送法辦。

據了解，許姓男子（48歲）這個月20日凌晨3時許沒下雨，他刻意穿著小飛俠雨衣，手拎著裝有紅色油漆的塑膠袋，來到新北市樹林區備內街，旋即朝著一輛白色汽車潑灑後離去。

當天上午7時許，車主李男準備開車外出，赫見愛車遭人潑漆，氣的報警處理。樹林警方受理調閱沿路監視器畫面，鎖定許男涉案，昨晚8時許循線通知許到案說明。

許向警坦承動手潑漆，但辯稱原在市場受雇賣水果的他，日前遭李的合夥人開除，才會心生不滿潑漆。李說沒與人合夥，也不認識許男，懷疑是日前停車糾紛引起，警詢後依毀損罪嫌函送許男法辦。

許姓男子這月20日凌晨，朝著李男座車潑灑紅色油漆，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子這月20日凌晨，朝著李男座車潑灑紅色油漆，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子這月20日凌晨，朝著李男座車潑灑紅色油漆，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子這月20日凌晨，朝著李男座車潑灑紅色油漆，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子這月20日凌晨，朝著李男座車潑灑紅色油漆，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子這月20日凌晨，朝著李男座車潑灑紅色油漆，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子這月20日凌晨，朝著李男座車潑灑紅色油漆，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子這月20日凌晨，朝著李男座車潑灑紅色油漆，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子這月20日凌晨，朝著李男座車潑灑紅色油漆，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子這月20日凌晨，朝著李男座車潑灑紅色油漆，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝

潑漆 監視器

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