停車糾紛？被解雇？男潑紅漆被逮 被害人：我不認識他

許姓男子這月20日凌晨拿著紅色油漆朝著李男座車灑去，當天上午李男發現報警協處。警方追查於昨晚循線通知許男到案說明，許辯稱不滿被李男合夥人解雇，但李不認識許男，也沒與人合夥，懷疑是停車糾紛引起，警詢後依毀損罪嫌函送法辦。

據了解，許姓男子（48歲）這個月20日凌晨3時許沒下雨，他刻意穿著小飛俠雨衣，手拎著裝有紅色油漆的塑膠袋，來到新北市樹林區備內街，旋即朝著一輛白色汽車潑灑後離去。

當天上午7時許，車主李男準備開車外出，赫見愛車遭人潑漆，氣的報警處理。樹林警方受理調閱沿路監視器畫面，鎖定許男涉案，昨晚8時許循線通知許到案說明。