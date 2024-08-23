夫妻感情不睦！丈夫拿毛巾沾乙醚摀妻臉掐脖 嘉檢殺人未遂起訴

嘉義縣劉姓男子與吳姓妻子感情不睦，7月間在房間以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻，掐妻脖子，事先留遺書，準備共赴黃泉，所幸劉男母親聽到異聲，及時發現制止。劉男向到場員警自首，嘉檢今天偵結，將劉男依殺人未遂罪嫌起訴。

檢方說，33歲劉姓男子與吳姓妻子，從高中開始交往一直到結婚，生育1名1歲多兒子，但夫妻感情不睦，常因細故爭吵，劉男因工作關係到台中租屋工作，吳女回娘家居住，小孩由劉男父母照顧。假日時，劉男及吳女則會回到住家陪伴小孩。

劉男7月12日晚上，與吳姓妻子爭吵後，吳女回房間休息，直到隔天凌晨，劉男突然拿沾濕乙醚毛巾摀住吳女口鼻，吳女強力掙扎，劉男用手掐住妻脖子，還將罐裝乙醚直接倒在吳女臉上。

吳女無法呼吸十分驚恐，極力掙脫呼救，劉母聽到異聲，制止兒子劉男行凶，所幸吳女送醫急救挽回生命；劉男向到場處理員警坦承犯行，警詢後，依殺人未遂罪嫌移送。

檢方表示，劉男坦承懷疑妻子對感情不忠，準備殺害妻子後再自殺。警方在劉男住家找到遺書，乙醚會抑制大腦功能、影響呼吸、心跳運作導致死亡，劉男用力掐住妻子的脖子，顯有殺人犯意，構成殺人未遂罪。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線