快訊

警界醜聞曝光！林明佐謀大隊長之位 傳「履歷」求關說

用中華電信Wi-Fi慘被駭還進警局！苦主急呼「要注意」 遭網打臉揪2大問題

藍告發罷樑團體違法募資 洪孟楷轟：民進黨非罷樑不可

夫妻感情不睦！丈夫拿毛巾沾乙醚摀妻臉掐脖 嘉檢殺人未遂起訴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣劉姓男子與吳姓妻子感情不睦，7月間在房間以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻，掐妻脖子，事先留遺書，準備共赴黃泉，所幸劉男母親聽到異聲，及時發現制止。劉男向到場員警自首，嘉檢今天偵結，將劉男依殺人未遂罪嫌起訴。

檢方說，33歲劉姓男子與吳姓妻子，從高中開始交往一直到結婚，生育1名1歲多兒子，但夫妻感情不睦，常因細故爭吵，劉男因工作關係到台中租屋工作，吳女回娘家居住，小孩由劉男父母照顧。假日時，劉男及吳女則會回到住家陪伴小孩。

劉男7月12日晚上，與吳姓妻子爭吵後，吳女回房間休息，直到隔天凌晨，劉男突然拿沾濕乙醚毛巾摀住吳女口鼻，吳女強力掙扎，劉男用手掐住妻脖子，還將罐裝乙醚直接倒在吳女臉上。

吳女無法呼吸十分驚恐，極力掙脫呼救，劉母聽到異聲，制止兒子劉男行凶，所幸吳女送醫急救挽回生命；劉男向到場處理員警坦承犯行，警詢後，依殺人未遂罪嫌移送。

檢方表示，劉男坦承懷疑妻子對感情不忠，準備殺害妻子後再自殺。警方在劉男住家找到遺書，乙醚會抑制大腦功能、影響呼吸、心跳運作導致死亡，劉男用力掐住妻子的脖子，顯有殺人犯意，構成殺人未遂罪。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

夫妻感情不睦丈夫拿毛巾沾乙醚摀妻臉掐脖 ，嘉檢殺人未遂起訴。圖／聯合報資料照片
夫妻感情不睦丈夫拿毛巾沾乙醚摀妻臉掐脖 ，嘉檢殺人未遂起訴。圖／聯合報資料照片

殺人未遂 生命線

延伸閱讀

為存養老金...婦人遭虛擬貨幣集團騙400萬 嘉檢聲押3嫌獲准

嘉市虛擬貨幣黑吃黑...搶200萬害死幣商 嘉檢起訴7嫌

影／台中驚傳街友美工刀劃頸濺血 領便當爆口角殺人未遂聲押

宜蘭不良分子尋仇…一槍險些打死訪友者 遭訴殺人未遂

相關新聞

夫妻感情不睦！丈夫拿毛巾沾乙醚摀妻臉掐脖 嘉檢殺人未遂起訴

嘉義縣劉姓男子與吳姓妻子感情不睦，7月間在房間以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻，掐妻脖子，事先留遺書，準備共赴黃泉，所幸劉男母...

鍾佳濱助理「保護團員」遭蜂螫身亡！親弟：他做了很多人不敢做的事

屏東立委鍾佳濱服務處青年志工團橫越浸水營古道活動，22日下午團員在台東遭虎頭蜂攻擊，41歲的洪姓助理擔任領隊，為了保護團...

超衰！騎車上班「自摔」全勤飛了 為請傷假報案竟吃千元罰單

新北市一民眾日前騎車上班途中自摔，未造成他人財損或影響交通，但因受傷需向公司請假就醫，公司要求報案文件證明申請職災，民眾...

台中疑虐死9月嬰 父母扯趴睡窒息...見身上瘀青才認動手

台中東區昨傳1名9個多月大男嬰在家失去呼吸心跳，警消獲報到場時已經發現男嬰沒有生命跡象，送醫搶救後仍不治。警方查男嬰廖姓...

影／詐騙滿天飛 海山警逮港籍車手　３天得手400萬

詐騙滿天飛，新北市海山警方前日阻詐多起，循線逮捕香港籍車手黃姓男子及收水手吳姓男子，查扣偽造證件、收據、現金等，警詢後依...

停車糾紛？被解雇？男潑紅漆被逮 被害人：我不認識他

許姓男子這月20日凌晨拿著紅色油漆朝著李男座車灑去，當天上午李男發現報警協處。警方追查於昨晚循線通知許男到案說明，許辯稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。