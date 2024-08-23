超衰！騎車上班「自摔」全勤飛了 為請傷假報案竟吃千元罰單

新北市一民眾日前騎車上班途中自摔，未造成他人財損或影響交通，但因受傷需向公司請假就醫，公司要求報案文件證明申請職災，民眾因此向樹林柑園派出所報案，反被員警開最高可罰3千元的罰單，民眾於臉書社團抱怨不知是警察缺業績還是政府缺錢，認為法律不外乎人情，自己摔車受傷沒全勤、看醫生要花錢，還要被開單讓人心涼，警分局表示依規定製單，議員林金結則要求警分局加強教育。

新北市大小車輛共337萬輛，車禍天天發生，新北一民眾日前在臉書社團表示，本月16日上班途中自摔，當下只有自己擦挫傷，沒有其他人財損、傷亡及塞車，事發當下收拾東西就回家跟公司請假，公司告知申請職災要報案三聯單，因此先前往診所看診擦藥後，再去樹林柑園派出所報案，但員警卻依道交條例開立罰單。

民眾不滿自摔未影響他人，還要被開罰單因此表示將進行申訴，也要臉書抱怨不知是警員缺業績還是政府缺錢，認為法律不外乎人情，自摔因此請假少一天工資，全勤獎金也沒了，還要花錢看醫生，更被員警開罰單，表示「真讓人心涼」。

民眾被員警開出違反道交條例62條1項「駕車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置」，意即騎車自摔當下應通報110，但該民眾因未影響他人自行離去，因此違反上述法條，依法可開罰一千至三千元。其他員警私下也表示，其實這情況沒有必要一定要開62條1項這條。

新北市議員林金結表示，警察是執法者角色，依法開單當然是按程序辦理，但法院在判決過程中，也會斟酌當事人是否自首、認罪等情由予以減輕其刑。這件事情民眾自摔已經夠悶，也並未影響他人，只是因為公司請假需要文件證明車禍時間、地點因此向警方報案，卻被警察開單當然很無奈。

林金結說，警察是人民的保母，應該是協助、保護人民，但民眾因請假原因去報案反而被開罰單，認為警員應該考量事發過程有沒有影響別人，報案的動機為何再考慮是否開單，這件事情的來龍去脈不夠通情達理，有執法過當疑慮，要求警分局需加強教育，執法之外也要考慮民眾感受。