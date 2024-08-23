路邊竹筍別亂採！台中7旬翁山區採2大袋被辦竊盜罪

台中一名7旬老翁日前騎機車到太平區頭汴山區，以為產業道路旁的桂竹林是野生的、沒人管，於是採了2大袋的桂竹筍，準備離開時，被筍園地主撞見報警，員警到場後隨即逮捕，並起出2大袋的竹筍。老翁稱，以為是無主物才會想拿去市場販賣，不知道會觸法。警詢後，將老翁依竊盜罪嫌移送偵辦。

台中市警察局太平分局頭汴派出所警員廖晉賢、張家漢，日前清晨6點多接報，有人在自家竹筍園內偷採竹筍，到場後發現1名老翁正提著兩大袋竹筍走出竹林，上前盤查後並確認未經地主同意擅自到竹林裡偷採桂竹筍，隨即依法逮捕。

據了解，這名老翁獨自生活，靠打零工為生，經濟不寬裕，心想最近大雨過後，路旁野生竹筍長得好，且沒人管的，加上農曆7月有許多民俗節慶，竹筍的價錢好，一大袋約可賣到2000元，所以才會清晨騎車到上山，拿著鐮刀及麻布袋採竹筍，沒想到這片竹筍林竟是有主的。