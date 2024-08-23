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野外遇虎頭蜂掌握「三不一快」原則 遭螫咬要盡快救醫

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東立委鍾佳濱服務處青年志工團橫越浸水營古道活動，22日下午團員在台東遭虎頭蜂攻擊，41歲的洪姓領隊為了保護團員遭到虎頭蜂瘋狂攻擊，經搶救後仍不幸過世。屏東縣特搜大隊副隊長陳世鴻說，若在野外遇到虎頭蜂，要掌握「三不一快」原則；若不幸遭蜂螫咬，也要協助盡快就醫。

陳世鴻表示，若在野外看到虎頭蜂，要掌握「三不一快」原則，不要驚擾、不要揮打、不要出聲，動作放輕快速離開現場；若不幸被虎頭蜂攻擊了，要以衣物掩護身體快速跑離現場。

若有同伴已被虎頭蜂叮咬，除了要將他快速移開遠離蜂群，並馬上報警外，最好盡可能協助他先往山下或出口移動，讓救難人員可以快一點接觸並急救，縮短救治時間。另也要避免傷口感染，可以冰敷患部減輕叮螫造成的疼痛與腫脹症狀。

「戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊」則提到，遇到虎頭蜂時要安靜閃避、衣物護頸、以及迅速離開，千萬別用力揮舞，以免引來更多蜂群，保護自身安全。

在野外遇到虎頭蜂，要掌握「三不一快」原則，若不幸遭叮咬要盡快救醫。本報系資料照
在野外遇到虎頭蜂，要掌握「三不一快」原則，若不幸遭叮咬要盡快救醫。本報系資料照

屏東縣 虎頭蜂

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