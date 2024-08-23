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傻眼！熊貓外送騎上國道10號趕送餐？駕駛人笑問「袂去兜位」
高雄市一名foodpanda外送員疑搶時效送餐，竟騎上國道10號燕巢路段，飛車身影被路過的轎車副駕駛座男子用手機錄下PO上社群，影片中的男子不停笑問外送員「來這邊幹什麼」、「foodpanda你袂兜位」；國道警察表示，未接獲相關檢舉，但這名外送員已違法，將通知車主到案開罰。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，地點在國10燕巢交流道，只見一輛轎車昨行駛在國道上，突然看到路肩一名foodpanda外送員騎上國道，轎車副駕駛座的男子用手機錄下外送員身影，邊笑邊問「你來這邊幹什麼，你從哪裡（來），很麻煩咧，ㄟ，foodpanda你袂兜位」。
國道警察第五大隊警方表示，該影像疑為民眾使用智慧型手機錄製，未顯示日期、時間，惟可辨識違規車輛車號，國道警察昨日於該路段並未接獲機車誤闖通報紀錄，目前亦未接獲民眾檢舉。
國道五隊指出，機車行駛國道，依法可對騎士依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項「不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者」開罰，可處駕駛人3000元到6000元罰鍰。
警方表示，將調閱CCTV及相關影像資料，通知這名外送員車主到案說明，俟查證後依法舉發。
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