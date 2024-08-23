台中疑虐死9月嬰「父認兒哭鬧有動手」 社局：才回爸爸家3天傳憾事

台中東區昨晚傳1名9月大男嬰失去呼吸心跳，經送醫搶救不治；男嬰父母稱，兒子疑似「趴睡窒息」，直到醫院發現男嬰疑有瘀青外傷，男嬰父才自認有動手，全案朝傷害致死罪嫌偵辦中。台中市社會局查出，男嬰為他縣市政府服務中個案，8月19日才回台中爸爸家暫住，3天後傳憾事。

台中市社會局說明，家防中心接獲通報，即刻派遣社工前往醫院了解，並陪同家屬製作筆錄。本案已啟動司法調查，由檢察官指揮偵辦中，社會局配合司法調查。

社會局說明，男嬰家庭是其他縣市政府服務中的個案，小孩平時跟媽媽住在其他縣市，8月19日回台中的爸爸家暫住。男嬰確切死因有待解剖相驗，男嬰姐姐目前由其他親屬照顧。

台中市警方在昨晚6時許獲報，東區公園東路有1名9月大男嬰在家失去呼吸心跳，到場發現男嬰已無生命跡象，經送中國醫藥大學附設醫院急救，但搶救約1個小時後，宣告搶救無效死亡。

男嬰父親27歲廖姓男子、23歲甘姓母親起初都聲稱，男嬰是趴睡才造成窒息，但警方懷疑2人避重就輕，恐怕事前串證才就男嬰死因模糊帶過。

警方第一時間就到醫院了解，後來醫院驚見男嬰身上疑似有瘀青等外傷，警方隨即將廖男、甘女帶回分別詢問，但2人仍交代不清，直到深夜廖男才坦承因兒子哭鬧，他一時失控才動手，包括徒手毆打、拿玩具痛毆等，未料下力道過猛才釀悲劇。

警方目前將2人列關係人，同時報警台中地檢署指揮偵辦，預計今天下午相驗解剖釐清死因，全案朝傷害致死罪嫌偵辦中。

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