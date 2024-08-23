58歲翁國道開車撿車內物品 撞護欄車頭毀 2人送醫
58歲的翁姓轎車駕駛今上午行駛於國道3號龍潭路段時，疑因撿拾車內物品，不慎先後碰撞外側護欄後及內側護欄，導致翁男及翁男女兒身體多處擦挫傷，翁男酒測值為0，2人送醫後無礙，所幸未波及他人。
翁男今上午8時22分許，行駛於國道3號71.6公里龍潭路段，原行駛於外側車道，因撿拾車內物品，未注意前方狀況，導致失去控制先碰撞外側護欄後，再碰撞內側護欄，翁男轎車頭幾乎全毀，後側也撞凹，現場一片狼藉。
翁男胸部、腰部及手部都擦挫傷，翁女頭部及肩膀也擦挫傷，所幸送醫後恢復意識無礙，翁男無飲酒狀況，現場於上午9時13排除
國道警呼籲，用路人駕車上路若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。
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