58歲翁國道開車撿車內物品 撞護欄車頭毀 2人送醫

58歲的翁姓轎車駕駛今上午行駛於國道3號龍潭路段時，疑因撿拾車內物品，不慎先後碰撞外側護欄後及內側護欄，導致翁男及翁男女兒身體多處擦挫傷，翁男酒測值為0，2人送醫後無礙，所幸未波及他人。

翁男今上午8時22分許，行駛於國道3號71.6公里龍潭路段，原行駛於外側車道，因撿拾車內物品，未注意前方狀況，導致失去控制先碰撞外側護欄後，再碰撞內側護欄，翁男轎車頭幾乎全毀，後側也撞凹，現場一片狼藉。

翁男胸部、腰部及手部都擦挫傷，翁女頭部及肩膀也擦挫傷，所幸送醫後恢復意識無礙，翁男無飲酒狀況，現場於上午9時13排除