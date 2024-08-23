快訊

外出10小時免關變頻冷氣？台電澄清「都市傳說」：絕對傷荷包

恭喜！金鐘視后結婚了 施名帥生日升格人夫有原因

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逆向蛇行又違停…三重男持槍扣扳機畫面曝光！失序真相竟是這樣

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

蘇姓男子昨天深夜情緒失控沿路開車逆向、蛇行，行經新北市三重區中正北路違停路中間，坐在車內長按喇叭，還持鎮暴槍連續扣動扳機，遭警壓制逮捕。稍早蘇男持槍扳機畫面曝光，至於槍枝來源及動機為何？目前正在偵詢中。

據了解，蘇姓男子（31歲、沒有前科）昨天深夜11時33分左右，自行開車沿著新北市三重區中正北路直行，途中行經中正北路394巷口，突然人車違停在路中間長按喇叭，殊不知違停路口剛好在大有派出所在旁。

此時，派出所所長俞明廷、鄭、許兩名員警，正好要外出巡邏，遇到蘇男失序狀況愈趨前了解。沒想到，蘇男見警將鎮暴槍伸出天窗外，旋即連續扣動數下扳機（槍內沒有子彈）。

3警驚見朝著蘇男座車右前輪射擊2槍制止，並衝前從車上將蘇男拉下，當場壓制蘇男上銬，經附帶搜索車內，未發現違禁物品，連同鎮暴槍一併帶回派出所查辦，經鑑識小組勘察，該鎮暴槍為氣體動力，初步檢驗無殺傷力。所幸事發當下沒有波及其他路過人車，遂無人受傷。

今天凌晨聯繫蘇男父母、胞兄、蘇男女友到所釐清。蘇的親友向警指稱，蘇男沒有病史及就醫紀錄，只是最近精神狀況不穩定，遂於案發前自行開車準備前往醫院就醫，沒想到在新北三重區中正北路394巷口出現脫序行徑。

稍早警方公布監視器畫面發現，蘇男從新北三重住處開車外出到被警逮捕地點，僅短短不到700公尺，只見蘇男駕車一路逆向、蛇行，沿路還不時從天窗伸出一把持鎮暴槍外作勢擊發。目前警方正在詢問中，警詢後將依恐嚇公眾危安、公共危險、妨害公務罪嫌送辦；另蘇男危險駕駛、逆向行駛、闖紅燈行則依道路交通管理處罰條例第43、45及53條告發。

蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘇姓男子昨天深夜在新北三重街頭持鎮暴槍，連續扣動扳機數下，遭警連開兩槍制伏，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

三重 違停

延伸閱讀

31歲男駕車停路中間長按喇叭 見警竟掏槍扣扳機 警朝車輪開2槍制伏

騎士檢舉汽車違停路中央失敗 警方：無法認定臨停

傳少開罰單救謝國樑罷免選情 基隆警局：未要求

當街狙殺角頭「鴨頭」 凶嫌自首仍因4大理由遭收押

相關新聞

台中疑虐死9月嬰 父母扯趴睡窒息...見身上瘀青才認動手

台中東區昨傳1名9個多月大男嬰在家失去呼吸心跳，警消獲報到場時已經發現男嬰沒有生命跡象，送醫搶救後仍不治。警方查男嬰廖姓...

為護團員遭虎頭蜂攻擊亡！他曾任蘇貞昌機要 鍾佳濱服務處同仁不捨

屏東立委鍾佳濱服務處主辦的青年志工團橫越浸水營古道活動，22日下午在台東遭虎頭蜂攻擊，其中41歲的洪姓男子是服務處助理，...

台東浸水營古道登山團遭蜂螫！41歲嚮導捨己救人「要團員快跑」自己卻不治

台東浸水營古道昨天發生一群登山團遭虎頭蜂攻擊，造成2男1女螫傷送醫，其中41歲洪姓嚮導因蜂螫嚴重，雖打3劑強心針一度正常...

超衰！騎車上班自摔全勤飛　為請傷假報案竟吃千元罰單

新北市一民眾日前騎車上班途中自摔，未造成他人財損或影響交通，但因受傷需向公司請假就醫，公司要求報案文件證明申請職災，民眾...

路邊竹筍別亂採！台中7旬翁山區採2大袋被辦竊盜罪

台中一名7旬老翁日前騎機車到太平區頭汴山區，以為產業道路旁的桂竹林是野生的、沒人管，於是採了2大袋的桂竹筍，準備離開時，...

快訊／國道一號南下雲林段5車追撞1人受困 車輛回堵中

國道一號南下243公里處雲林系統今天上午11時40分左右發生5車追撞車禍，現場1人受困，雲林縣消防局派員搶救中，目前該段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。