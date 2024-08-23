逆向蛇行又違停…三重男持槍扣扳機畫面曝光！失序真相竟是這樣

蘇姓男子昨天深夜情緒失控沿路開車逆向、蛇行，行經新北市三重區中正北路違停路中間，坐在車內長按喇叭，還持鎮暴槍連續扣動扳機，遭警壓制逮捕。稍早蘇男持槍扳機畫面曝光，至於槍枝來源及動機為何？目前正在偵詢中。

據了解，蘇姓男子（31歲、沒有前科）昨天深夜11時33分左右，自行開車沿著新北市三重區中正北路直行，途中行經中正北路394巷口，突然人車違停在路中間長按喇叭，殊不知違停路口剛好在大有派出所在旁。

此時，派出所所長俞明廷、鄭、許兩名員警，正好要外出巡邏，遇到蘇男失序狀況愈趨前了解。沒想到，蘇男見警將鎮暴槍伸出天窗外，旋即連續扣動數下扳機（槍內沒有子彈）。

3警驚見朝著蘇男座車右前輪射擊2槍制止，並衝前從車上將蘇男拉下，當場壓制蘇男上銬，經附帶搜索車內，未發現違禁物品，連同鎮暴槍一併帶回派出所查辦，經鑑識小組勘察，該鎮暴槍為氣體動力，初步檢驗無殺傷力。所幸事發當下沒有波及其他路過人車，遂無人受傷。

今天凌晨聯繫蘇男父母、胞兄、蘇男女友到所釐清。蘇的親友向警指稱，蘇男沒有病史及就醫紀錄，只是最近精神狀況不穩定，遂於案發前自行開車準備前往醫院就醫，沒想到在新北三重區中正北路394巷口出現脫序行徑。

稍早警方公布監視器畫面發現，蘇男從新北三重住處開車外出到被警逮捕地點，僅短短不到700公尺，只見蘇男駕車一路逆向、蛇行，沿路還不時從天窗伸出一把持鎮暴槍外作勢擊發。目前警方正在詢問中，警詢後將依恐嚇公眾危安、公共危險、妨害公務罪嫌送辦；另蘇男危險駕駛、逆向行駛、闖紅燈行則依道路交通管理處罰條例第43、45及53條告發。