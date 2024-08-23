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台中疑虐死9月嬰 父母扯趴睡窒息...見身上瘀青才認動手
台中東區昨傳1名9個多月大男嬰在家失去呼吸心跳，警消獲報到場時已經發現男嬰沒有生命跡象，送醫搶救後仍不治。警方查男嬰廖姓父親、甘姓母親起初稱兒子疑似「趴睡窒息」，但醫院驚見男嬰身上疑有瘀青外傷，警方至深夜突破廖心防，他才自認有動手，全案朝傷害致死罪嫌偵辦中。
警消昨晚6點多獲報，東區公園東路有1名9月大男嬰在家失去呼吸心跳，警消獲報到場時，發現男嬰已經沒了生命跡象，立即將他送往中國附醫急救，但至晚上7點多仍搶救無效死亡。
由於男嬰父親廖姓男子（27歲）與甘姓母親（23歲）起初異口同聲稱男嬰是趴睡才造成窒息，但警方懷疑2人避重就輕，恐怕事前串證才就男嬰死因模糊帶過。
警方第一時間就到醫院了解，後來醫院驚見男嬰身上疑似有瘀青等外傷，警方隨即將廖男、甘女帶回分別詢問，但2人仍交代不清，直到深夜廖男才坦承因兒子哭鬧，他一時失控才動手，包括徒手毆打、拿玩具痛毆等，未料下力道過猛才釀悲劇。
警方目前將2人列關係人，同時報警台中地檢署指揮偵辦，預計今天下午相驗解剖釐清死因，全案朝傷害致死罪嫌偵辦中。
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