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影／台南歸仁塑膠廠倉庫火警延燒5小時 環保局提醒2區住戶注意

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南歸仁區長榮路段製造塑膠原料公司倉庫昨晚11時17分傳出火警，因倉庫內部貯放大批塑膠料，火勢一發不可收拾，消防局據報後派出大批人車到場灌救，濃煙直竄雲霄，附近住戶大呼「好臭」，環保局在臉書發布空品提醒歸仁、仁德區民眾注意，火勢至今晨4時47分才被撲滅。

環保局指出，因為煙往高空 所以影響有限，且依空品監測數據，並未受到很大影響。然而，環保局當下也發布火警空品提醒，稱歸仁區發生工廠火警，消防隊已至現場控制火勢，目前風向為東北風，可能影響空氣品質範圍為歸仁、仁德區。

直至火勢撲滅，環保局今晨6時10分更新資料，指歸仁工廠火警，火勢目前已撲滅，現場僅剩煙塵，消防隊持續灑水降溫，環保局將線上監控，請民眾放心。

消防局昨晚11時17分接獲民眾報案，歸仁區長榮路一段倉庫傳出火警，經查是海屏企業有限公司倉庫，派遣歸仁等分隊共計出動大批人車，隨後廠房全面燃燒。廠房負責人指稱，廠房內部只貯放放塑膠料，無危險物品，無人員受困。經消防人員建立循環式送水，出水防護，倉庫第2、3、4面都是農田未延燒。直至凌晨1時07分火勢控制，清晨4時47分火勢撲滅。

據調查，現場為1樓鐵皮建物倉庫，救災車組到達時廠區已全面燃燒，聯繫該負責人表示，內部貯放塑膠粒，無危險物品，燃燒面積約1000平方公尺，需火調有財損。消防局指出，起火原因仍待調查。

環保局在臉書發布空品提醒歸仁、仁德區民眾注意歸仁工廠火警空氣品質。記者邵心杰／翻攝
環保局在臉書發布空品提醒歸仁、仁德區民眾注意歸仁工廠火警空氣品質。記者邵心杰／翻攝
經消防人員建立循環式送水，出水防護，倉庫附近都是農田，無延燒之虞。圖／讀者提供
經消防人員建立循環式送水，出水防護，倉庫附近都是農田，無延燒之虞。圖／讀者提供
廠房負責人表示，廠房內部只貯放放塑膠料，無危險物品，無人員受困。圖／讀者提供
廠房負責人表示，廠房內部只貯放放塑膠料，無危險物品，無人員受困。圖／讀者提供
台南歸仁區長榮路段製造塑膠原料公司倉庫昨晚傳出火警，因倉庫內部貯放大批塑膠料，火勢一發不可收拾。圖／讀者提供
台南歸仁區長榮路段製造塑膠原料公司倉庫昨晚傳出火警，因倉庫內部貯放大批塑膠料，火勢一發不可收拾。圖／讀者提供

環保局 長榮

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