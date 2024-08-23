鍾佳濱服務處登山團遭虎頭蜂攻擊1人亡 遺體正運回屏東

台東浸水營古道22日下午傳登山團遭虎頭蜂攻擊，造成3人受傷送醫。這群登山團由屏東立委鍾佳濱服務處主辦的青年志工團橫越浸水營古道活動，41歲洪姓嚮導救援下山途中突然陷入昏迷，緊急施打3支強心針後送醫搶救，仍宣告不治，遺體目前正送回屏東。服務處表示，將全力協助處理善後事宜。

台東縣消防局指出，一支從屏東到台東走浸水營古道的20人在加羅板部落出口附近，突遇虎頭蜂攻擊，團員紛紛逃離躲避，但有3人被螫傷，2人自行脫困，另1人則趴在地上待援。

受傷最重的41歲洪姓嚮導昨日晚上11時送至台東馬偕醫院急診，當時已呈現昏迷血壓低狀況，後經急救後仍未恢復生命，於今日凌晨2時42分宣告不治。