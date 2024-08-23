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台東浸水營古道登山團遭蜂螫！41歲嚮導捨己救人「要團員快跑」自己卻不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東浸水營古道昨天發生一群登山團遭虎頭蜂攻擊，造成2男1女螫傷送醫，其中41歲洪姓嚮導因蜂螫嚴重，雖打3劑強心針一度正常恢復意識，但送醫後陷入昏迷，經搶救治後今天凌晨仍宣告不治。詳細原因正由警消及林業保育署台東分署調查了解。

消防局指出，119指揮中心昨天下午4點接獲報案，有20人登山團走浸水營古道從屏東到台東，約距離台東端加羅板部落出口附近，突遇虎頭蜂攻擊，團員紛紛逃離躲避，但有3人遭螫傷，2人意識清楚自行脫困，但另有1人遭群蜂攻擊趴倒在地待救。

指揮中心立即派遣大武大隊所轄大武、達仁、大溪及高級救護技術員等分隊共6車12人趕往救援。救難人員抵達出口時先將被螫傷的16歲男生和1名19歲女生，送往大武衛生所2人意識清楚，生命跡象穩定。隨即救難人員再挺進前往事發地救援。

晚間7點多接觸到另一41多歲男性傷者，發現他全身遭狂螫，但意識清楚，高級救護技術員給予傷者3支Bosmi強心劑等技術救護處置後，再以長背板搬運下山，送往大武衛生所。不過，晚間10點多陷入昏迷，緊急轉送市區馬偕醫院，經過搶救後，今天凌晨2點多仍搶救不治。

同行的邱姓女領隊向警消表示，洪男也是領隊之一，他因步伐較快走在前頭，但快出口一處轉彎處發現有攻擊人的蜂群，立刻在現場戒護並叫其他團員逃跑，才會被嚴重螫傷。

據了解，這支登山隊是由屏東立委鍾佳濱以選舉補助款成立公益信託教懷博愛教育基金，並且組成暑期工讀服務隊；為培養青年學子勇於挑戰、不畏懼困難的心，昨天特別辦浸水營古道活動，一早從屏東出發，下午快抵達台東端出口處時，遭遇蜂群。

浸水營古道西起屏東縣枋寮鄉，途經屏東縣春日鄉，東至台東縣大武鄉加羅坂部落，全長約47公里，是熱門的登山點，但因台東端地勢起伏不大，又靠近海邊，也是蜂群重要的棲息地，其中包括虎頭蜂，過去就常發生登山客遭虎頭蜂攻擊的事件，林業保育署台東分署大武工作站不時巡查摘除蜂巢。

台東浸水營古道昨天發生一群登山團遭虎頭蜂攻擊，造成2男1女螫傷送醫，其中41歲洪姓嚮導因蜂螫嚴重，雖打3劑強心針一度正常恢復意識，但送醫後陷入昏迷，經搶救治後今天凌晨仍宣告不治。圖／台東縣消防局提供
台東浸水營古道昨天發生一群登山團遭虎頭蜂攻擊，造成2男1女螫傷送醫，其中41歲洪姓嚮導因蜂螫嚴重，雖打3劑強心針一度正常恢復意識，但送醫後陷入昏迷，經搶救治後今天凌晨仍宣告不治。圖／台東縣消防局提供

台東 屏東縣 虎頭蜂

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