車停台南關子嶺「未拉手煞車」卡山溝 2人受困消防員救出

高雄市袁姓一家三口昨天到台南參加法會，今天凌晨結束回程經過關子嶺於關嶺里南寮49號前車停路邊，駕駛下車時沒有注意路面有斜度、未拉手剎車造成車輛滑落一旁山溝卡住，車內2人受困、深怕跌落谷底驚嚇不已。消防人員獲報到場救援、呼籲民眾開車下車時，一定要記得拉手剎車，尤其路況不熟時。

消防人員指出，關子嶺當地許多路面起伏，尤其部分坡度不大，夜間視線不清楚的時候會誤以為是平地，沒有拉手剎車會有風險，還好車內受困民眾只有受到驚嚇，並沒有生命危險，但不一定每次所有人都這麼幸運。