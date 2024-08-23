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車停台南關子嶺「未拉手煞車」卡山溝 2人受困消防員救出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

高雄市袁姓一家三口昨天到台南參加法會，今天凌晨結束回程經過關子嶺於關嶺里南寮49號前車停路邊，駕駛下車時沒有注意路面有斜度、未拉手剎車造成車輛滑落一旁山溝卡住，車內2人受困、深怕跌落谷底驚嚇不已。消防人員獲報到場救援、呼籲民眾開車下車時，一定要記得拉手剎車，尤其路況不熟時。

消防人員指出，關子嶺當地許多路面起伏，尤其部分坡度不大，夜間視線不清楚的時候會誤以為是平地，沒有拉手剎車會有風險，還好車內受困民眾只有受到驚嚇，並沒有生命危險，但不一定每次所有人都這麼幸運。

台南市消防局表示，接獲報案，派遣關嶺消防分隊2車4人前往救援，消防人員到達現場利用繩索固定、架設掛梯接近受困車輛，引導袁姓60歲男子與、59歲女子爬梯脫困。救護人員初步檢傷：受困男女雖然受到驚嚇、但都沒有明顯受傷，意識清醒。

高雄一家三口凌晨車停台南關子嶺路邊城未拉手煞車，車墜谷2人受困消防員救出。圖／讀者提供
高雄一家三口凌晨車停台南關子嶺路邊城未拉手煞車，車墜谷2人受困消防員救出。圖／讀者提供
高雄一家三口凌晨車停台南關子嶺路邊城未拉手煞車，車墜谷2人受困消防員救出。圖／讀者提供
高雄一家三口凌晨車停台南關子嶺路邊城未拉手煞車，車墜谷2人受困消防員救出。圖／讀者提供
高雄一家三口凌晨車停台南關子嶺路邊城未拉手煞車，車墜谷2人受困消防員救出。圖／讀者提供
高雄一家三口凌晨車停台南關子嶺路邊城未拉手煞車，車墜谷2人受困消防員救出。圖／讀者提供

台南 消防人員 關子嶺

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