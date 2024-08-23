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高雄輕軌又被撞！轎車擦撞列車右車門凹了打不開

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄輕軌8月11日才被Toyota轎車林姓駕駛擦撞，捷運局鑒於今年已發生20建輕軌擦撞事故，強調會持續進行路口優化改善；未料昨傍晚又發生福斯駕車女駕駛在大順二路禁止左轉路段迴車，和駛過的列車擦撞，當場右車門凹陷打不開，所幸無人受傷。

三民二警分局調查，昨天傍晚5時10分許，劉姓女子（47歲）駕駛福斯轎車行經三民區大順二路55巷口，欲左轉迴轉北行大順二路，由於該區是禁止左轉路段，當時剛好輕軌的洪姓司機員（27歲）駕駛列車經過路口，當場擦撞劉女轎車。

劉女轎車被輕軌列車擦撞，右車門玻璃破一個洞、車門凹陷，當場打不開，列車停下後，警方獲報趕抵現場處理，所幸劉女和車上乘客均無人受傷。

警方初步研判為劉女在禁止左轉路段迴車，已違反道路交通管理處罰條例第49條第1項第3款規定，可處600元至1800元罰鍰，詳細肇因由交通大隊分析研判。

高雄劉姓女子昨傍晚駕駛福斯轎車在大順二路禁止左轉路段迴車，和駛過的列車擦撞，當場右車門凹陷打不開，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓女子昨傍晚駕駛福斯轎車在大順二路禁止左轉路段迴車，和駛過的列車擦撞，當場右車門凹陷打不開，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓女子昨傍晚駕駛福斯轎車在大順二路禁止左轉路段迴車，和駛過的列車擦撞，當場右車門凹陷打不開，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓女子昨傍晚駕駛福斯轎車在大順二路禁止左轉路段迴車，和駛過的列車擦撞，當場右車門凹陷打不開，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓女子昨傍晚駕駛福斯轎車在大順二路禁止左轉路段迴車，和駛過的列車擦撞，當場右車門凹陷打不開，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓女子昨傍晚駕駛福斯轎車在大順二路禁止左轉路段迴車，和駛過的列車擦撞，當場右車門凹陷打不開，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

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