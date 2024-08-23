影／投資股票賺錢買房給小孩被詐！ 用1000萬「冥鈔磚」釣出18歲車手

新北市蔡姓婦人想投資股票賺錢買房給小孩，加入一間投資公司APP，陸續面交810萬元才驚覺遭騙報案，日前與土城警方聯手以1000萬「冥鈔磚」釣出18歲孫姓車手，警詢後依詐欺及洗錢防制法送辦。

新北市土城區一名蔡姓婦人（50歲）今年8月17日到土城警分局金城派出所報案，指稱自己遭詐騙，經查為典型的「假投資真詐騙」手法，對方利用保證高獲利等語吸引下載一間投資公司APP，利用APP即可下單買投顧推薦的股票，蔡婦不疑有他，陸續面交810萬元，後經朋友提醒才驚覺可能遭詐騙急忙報警求助。

員警查看蔡婦與詐騙集團對話內容，發現詐騙集團竟利用其愛子心切的心情，建議提高投資金額，高額獲利後就能夠幫小孩購買新房，讓小孩免於買房壓力，讓蔡婦掉入甜美的詐騙陷阱之中。

今年8月20日蔡婦又接到對方邀約加碼投資1000萬元，蔡婦與先生趕緊通報派出所，金城所副所長張精育立即率員警黃啟昌、尤盛瑋、蔡明修及黃宇翔陪同蔡婦前往面交的咖啡店，以1000萬元「冥鈔磚」要蔡婦假意配合面交，警方趁詐團車手孫姓男子（18歲）出面取款時當場逮捕，現場查扣現金9萬7000元、假鈔1捆、名牌1張、存款憑證1張、手機2支等證物，警詢後依詐欺及洗錢防制法現行犯移送新北地檢署偵辦後向法院聲押獲准。