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31歲男駕車停路中間長按喇叭 見警竟掏槍扣扳機 警朝車輪開2槍制伏
蘇姓男子昨天深夜開車違停新北市中正北路路中間，蘇男坐於車內長按喇叭，警方巡邏經過趨前盤查。蘇男竟持鎮暴槍連續扣扳機（槍內沒有子彈）警朝車輪開兩槍，拉下蘇男壓制上銬帶回派出所，昨晚停止夜間詢問，警詢後將朝恐嚇公眾危安、公共危險、妨害公務罪嫌偵辦。
據了解，蘇姓男子（31歲）昨天深夜11時33分左右，蘇男開車沿著新北市中正北路蛇行又逆向行駛，途中行經中正北路394巷口，突然將車停在路中間，還不斷長按喇叭。轄區大有所所長俞明廷、鄭、許兩名員警巡邏經過欲趨前盤查。
蘇男見警竟從天窗拿出一把鎮暴槍，連續扣動扳機（槍內沒有子彈）。3警見狀為避免危害，朝該車右前車輪射擊2槍制止，員警衝前拉下蘇男，當場壓制上銬帶回派出所。
警方表示，經鑑識小組勘察，該鎮暴槍為氣體動力，初步檢驗無殺傷力。今天凌晨已聯繫蘇父親到所，蘇父指蘇男最近情緒狀況不穩定，案發時準備前往醫院就醫，途中突然情緒失控。昨晚停止夜間詢問，警詢後將朝恐嚇公眾危安、公共危險、妨害公務罪嫌偵辦。
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