登山團走古道遭虎頭蜂攻擊 嚮導被螫昏打強心針獲救
台東浸水營古道今下午傳登山團遭虎頭蜂攻擊，造成3人受傷送醫，幸均意識清楚，無生命危險。林業保育署台東分署大武工作站預計明天派員摘除蜂巢，並做相關防處措施。
消防局指出，一支從屏東到台東走浸水營古道的20人在加羅板部落出口附近，突遇虎頭蜂攻擊，團員紛紛逃離躲避，但有3人被螫傷，2人自行脫困，另1人則趴在地上待援。
大武消防分隊接獲勤務指揮中心通報後，派人員前往救援，在出口處將被螫傷的16歲男生和1名19歲女生，送往大武衛生所，2人意識清楚，生命跡象穩定。
救難人員隨即再前往事發地，直到晚間7點多接觸到另一40多歲男性傷者，打3劑強心針送醫急救，幸意識清楚，沒有生命危險，救難人員帶下山後送醫院治療。
據了解，這群登山團由立委鍾佳濱屏東服務處主辦的青年志工團橫越浸水營古道活動，未料，抵達終點時，突然遭虎頭蜂攻擊，洪姓嚮導在現場指揮學生不要靠近，自己卻遭虎頭蜂群起攻擊，被叮到倒地不起，另外有2名學生也被螫傷。
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