登山團走古道遭虎頭蜂攻擊 嚮導被螫昏打強心針獲救

台東浸水營古道今下午傳登山團遭虎頭蜂攻擊，造成3人受傷送醫，幸均意識清楚，無生命危險。林業保育署台東分署大武工作站預計明天派員摘除蜂巢，並做相關防處措施。

消防局指出，一支從屏東到台東走浸水營古道的20人在加羅板部落出口附近，突遇虎頭蜂攻擊，團員紛紛逃離躲避，但有3人被螫傷，2人自行脫困，另1人則趴在地上待援。

大武消防分隊接獲勤務指揮中心通報後，派人員前往救援，在出口處將被螫傷的16歲男生和1名19歲女生，送往大武衛生所，2人意識清楚，生命跡象穩定。

救難人員隨即再前往事發地，直到晚間7點多接觸到另一40多歲男性傷者，打3劑強心針送醫急救，幸意識清楚，沒有生命危險，救難人員帶下山後送醫院治療。