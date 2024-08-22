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夫爬山坡尋空拍機失聯...妻急報警 失聯2小時尋獲已無生命跡象

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

許姓男子今偕妻至新北市石碇山區玩空拍機，疑空拍機未飛回不慎墜谷，許男爬下山坡找尋空拍機失聯2小時，妻久等不見人影急報警，警消今傍晚尋獲時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

新北市消防局今天下午3時37分接獲陳姓婦人（69歲）報案，她指稱，今天上午與丈夫許姓男子（70歲）一起至石碇區北宜路5段潭腰巷附近拍照遊玩，今天中午許男操作空拍機，疑因山區訊號不佳，空拍機一去不返，疑似掉落山谷。

許男表示要爬下去邊坡找尋空拍機，結果失聯2個多小時，陳婦從今天中午苦等至下午3時許，不見丈夫返回，憂心發生意外急忙打119報案求助。

新北市消防局第四救災救護大隊獲報派遣1大隊3分隊共9車23名消防及義消人員，會同新店警分局5名員警前往搜救，下午4時46分在距離道路約150公尺遠邊坡草叢發現許男，身上沒有明顯外傷但已無生命跡象，下午5時8分使用吊掛繩搬運至地面後立即由救護車送往新店耕莘醫院，搶救至今晚6時40分宣告急救無效。新店警方明天將報請台北地檢署檢察官相驗，進一步確認死亡原因。

新北市消防局第四救災救護大隊長陳志瑋呼籲，爬山前要做好準備工作，瞭解天氣以及自身裝備，並學會下載離線地圖及使用定位功能或其他求救工具，若不幸於山區遇到危險或迷路時應保持冷靜，發現同伴不見時應立即撥打119求助，以爭取黃金救援時間。

許姓男子今偕妻至新北市石碇山區玩空拍機，疑空拍機未飛回不慎墜谷，許男爬下山坡找尋空拍機失聯2小時，妻久等不見人影急報警，警消今傍晚尋獲時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今偕妻至新北市石碇山區玩空拍機，疑空拍機未飛回不慎墜谷，許男爬下山坡找尋空拍機失聯2小時，妻久等不見人影急報警，警消今傍晚尋獲時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今偕妻至新北市石碇山區玩空拍機，疑空拍機未飛回不慎墜谷，許男爬下山坡找尋空拍機失聯2小時，妻久等不見人影急報警，警消今傍晚尋獲時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
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許姓男子今偕妻至新北市石碇山區玩空拍機，疑空拍機未飛回不慎墜谷，許男爬下山坡找尋空拍機失聯2小時，妻久等不見人影急報警，警消今傍晚尋獲時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今偕妻至新北市石碇山區玩空拍機，疑空拍機未飛回不慎墜谷，許男爬下山坡找尋空拍機失聯2小時，妻久等不見人影急報警，警消今傍晚尋獲時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

空拍機

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