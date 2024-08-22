影／高雄醉漢騎單車自撞頭破血流 打傷2救護員遭壓制逮捕

丁姓男子前天深夜酒後騎YouBike單車行經高雄市小港路，不甚自撞路邊轎車車尾，導致頭破血流，消防救護員獲報到場，替丁男檢傷時，丁情緒激動竟徒手攻擊救護員，2人臉、眼受傷，負傷將丁壓制在地，扭送趕抵現場的警方，丁被依傷害及妨害公務罪嫌送辦。

警方指出，61歲的丁姓男子前天深夜11時4分許，酒後騎YouBike單車沿小港路142巷南往北方向，因不勝酒力，撞上路邊停放的轎車車尾，導致轎車輕微車損，丁男則摔倒在地，頭破血流。

附近民眾見狀通報119，小港消防分隊消防救護人員到場救護時，丁男情緒激動，徒手攻擊救護人員仝姓（29歲）與謝姓（55歲）年次）兩名隊員，造成仝、謝兩人臉部及眼部擦傷及瘀青。

兩名救護人員被打後，負傷將丁男壓制在地，轄區小港警分局小港派出所員警獲報趕抵現場，將丁依現行犯予以逮捕；警詢後，依妨害公務、傷害等罪將丁移送高雄地方檢察署偵辦。