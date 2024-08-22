81歲老台商遭詐騙900萬 誤信再匯2千萬行員與警緊急阻詐

桃園市大溪區81歲廖姓老人過去是大陸台商身家豐厚，退休從事股票投資至今，前陣子他在Line通訊軟體認識1名自稱投資公司專員，假借投資名義詐騙，廖先面交900萬元投資，近又以廖抽中股票要求匯款，廖信以為真昨天前往大溪第一銀行匯款2000萬元，行員識破報警，警方與行員苦口婆心說服廖相信「遇到詐騙」，保住2000萬元積蓄。

大溪警方今天表示，廖姓老人雖已81歲，身體硬朗、腦筋清楚，他過去在大陸經營事業有成，退休後居住大溪， 仍從事股票投資作，前陣子利用Line軟體認識投資公司專員，加入投資群組操作，先面交900萬元投資，廖卻不覺被騙，仍相信投資會獲利。