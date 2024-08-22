汐止騎士猛撞前方貨櫃車尾 頭、腿重創血流不止送醫亡
新北市汐止區今天驚傳死亡車禍。45歲王姓男子下午1時許騎機車行經新台五路二段東亞貨櫃場附近時，前方39歲黃男駕駛的貨櫃車正停等準備進入貨櫃場，王男不明原因直接撞上貨櫃車左後車身，導致頭部、腳部重創。救護人員到場發現王男已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。車禍肇責歸屬仍待警方調查。
據了解，汐止警方今天下午1時許接獲報案，在汐止區新台五路二段南亞貨櫃集散場附近有車禍事故。警方及救護人員趕抵，發現45歲王姓男子騎機車撞上前方同向正停等準備進入貨櫃場的貨櫃車左後車尾。王男頭部、腳部重創血流不止。
救護人員發現王男已失去呼吸心跳，立即將他送往汐止國泰醫院急救，但王男仍因傷重於下午2時17分宣告不治。警方對貨櫃車駕駛黃男進行酒測，發現他酒測值為0並未喝酒，王男酒測值仍待醫院抽血檢測。汐止警方封鎖現場進行採證，詢後將依過失致死罪嫌將黃男送辦，車禍發生原因及肇責歸屬仍待警方釐清。
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