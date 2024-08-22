汐止騎士猛撞前方貨櫃車尾 頭、腿重創血流不止送醫亡

新北市汐止區今天驚傳死亡車禍。45歲王姓男子下午1時許騎機車行經新台五路二段東亞貨櫃場附近時，前方39歲黃男駕駛的貨櫃車正停等準備進入貨櫃場，王男不明原因直接撞上貨櫃車左後車身，導致頭部、腳部重創。救護人員到場發現王男已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。車禍肇責歸屬仍待警方調查。

據了解，汐止警方今天下午1時許接獲報案，在汐止區新台五路二段南亞貨櫃集散場附近有車禍事故。警方及救護人員趕抵，發現45歲王姓男子騎機車撞上前方同向正停等準備進入貨櫃場的貨櫃車左後車尾。王男頭部、腳部重創血流不止。