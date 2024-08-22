快訊

福建宣布即日起受理赴馬祖旅遊申請 觀光署回應了

獨／「考慮3天決定迎接挑戰」 賈永婕親曝接任台北101董事長原因

汐止騎士猛撞前方貨櫃車尾 頭、腿重創血流不止送醫亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區今天驚傳死亡車禍。45歲王姓男子下午1時許騎機車行經新台五路二段東亞貨櫃場附近時，前方39歲黃男駕駛的貨櫃車正停等準備進入貨櫃場，王男不明原因直接撞上貨櫃車左後車身，導致頭部、腳部重創。救護人員到場發現王男已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。車禍肇責歸屬仍待警方調查。

據了解，汐止警方今天下午1時許接獲報案，在汐止區新台五路二段南亞貨櫃集散場附近有車禍事故。警方及救護人員趕抵，發現45歲王姓男子騎機車撞上前方同向正停等準備進入貨櫃場的貨櫃車左後車尾。王男頭部、腳部重創血流不止。

救護人員發現王男已失去呼吸心跳，立即將他送往汐止國泰醫院急救，但王男仍因傷重於下午2時17分宣告不治。警方對貨櫃車駕駛黃男進行酒測，發現他酒測值為0並未喝酒，王男酒測值仍待醫院抽血檢測。汐止警方封鎖現場進行採證，詢後將依過失致死罪嫌將黃男送辦，車禍發生原因及肇責歸屬仍待警方釐清。

救護人員到場對王男進行急救並將他緊急送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場對王男進行急救並將他緊急送醫。記者黃子騰／翻攝
汐止警方到場採證釐清車禍肇責歸屬。記者黃子騰／翻攝
汐止警方到場採證釐清車禍肇責歸屬。記者黃子騰／翻攝

汐止 貨櫃 車禍

延伸閱讀

汐止資收場凌晨惡火釀悲劇 行動不便母重傷、女看護喪命

汐止資收場凌晨惡火 86歲嬤昏迷、外籍看護命危送醫

新北市汐止湖光里影音學堂結業 學員手機剪輯分享生活

汐止厚德里共餐轉移基地 重新開張吸引上百長輩

相關新聞

高市警局發布20名中高階警官人事 公關室主任黑馬是他

高雄市警局今天下午發布20名中高階警官人事升遷調整，其中備受外界矚目的公關室主任一職由靖紀小組組長兼督察的王春生，以黑馬...

高雄馬路驚見兒童「站電動車後座」行駛 社會局出手了

高雄市大社區路上日前被目擊一名男子騎乘電動單車，後座「站著」一名年幼男童，目擊者說「出勤遇到行動炸彈，保持距離以策安全」...

又有律師當詐團「軍師」 高雄市律師公會副祕書長被羈押

高雄檢警偵辦詐騙集團洗錢機房，近1年陸續發現有律師居中擔任要角，檢警昨天拘提涉案律師陳逸軒到案，查扣陳的手機掌握相關事證...

81歲老台商遭詐騙900萬 誤信再匯2千萬行員與警緊急阻詐

桃園市大溪區81歲廖姓老人過去是大陸台商身家豐厚，退休從事股票投資至今，前陣子他在Line通訊軟體認識1名自稱投資公司專...

汐止騎士猛撞前方貨櫃車尾 頭、腿重創血流不止送醫亡

新北市汐止區今天驚傳死亡車禍。45歲王姓男子下午1時許騎機車行經新台五路二段東亞貨櫃場附近時，前方39歲黃男駕駛的貨櫃車...

太歲頭上動土！台中驗車掛「假車牌」監理所識破法辦

「假車牌」上路猖獗亂象引網友熱議，台中吳姓代辦業者昨駕駛中古車到交通部公路局台中區監理所驗車，準備過戶掛新車牌，被眼尖的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。