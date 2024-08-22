太歲頭上動土！台中驗車掛「假車牌」監理所識破法辦

「假車牌」上路猖獗亂象引網友熱議，台中吳姓代辦業者昨駕駛中古車到交通部公路局台中區監理所驗車，準備過戶掛新車牌，被眼尖的監理人員發現懸掛的「試車牌」竟是假的。吳姓代辦表示不知情，江姓中古車行人員則表示，為圖方便，才會上網買幾可亂真的假車牌。警詢後，將全案依偽造特種文書罪、依道路交通管理處罰條例法辦。

台中區監理所說明，「試車牌」為車行等為了營業，向監理單位申請的車牌，目的是針對尚未懸掛的新車讓讓消費者可上路試車，或方便把車子開到監理單位過戶。

昨天下午2時30分，吳姓代辦業者正在監理所檢驗線，為一輛中古車過戶、重領號牌檢驗，監理人員發現，這輛中古車懸掛的「試車牌」（試B7085）是假車牌，假的車牌顏色過白且邊框明顯有差異，若開在路上，不易被查覺，經查驗疑為偽造車牌，立即通報台中市警局烏日分局瑞井派出所協助處理。

江姓中古車行人員表示，整個車行僅申請一張「試車牌」，真正的車牌還在車行老闆那邊，他為圖方便，上網花8000元購買假車牌，並掛在要過戶的轎車上。

台中區監理所所長楊聰賢說，近來民眾涉險購買偽造號牌行駛道路事件層出不窮，依道路交通安全規則第20條規定，第二類試車牌僅供車行於買賣試車時使用。如涉及製造、販售、使用偽造號牌行駛道路等，使用者將依道路交通管理處罰條例第12條處3600元至1萬800元罰鍰，另製造、販售、使用者將違反刑法偽造變造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。