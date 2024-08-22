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她不滿老公深夜未歸 傳訊「會有遺體等著你」...孰料真發生憾事

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

44歲許姓女子疑因跟老公吵架，17日晚上11點39分從萬華區漢中街某大樓墜落，當場沒有生命跡象，送醫搶救不治身亡。警方獲報趕抵，拉起封鎖線採證，調閱監視器畫面排除外力因素，依規定報請檢察官相驗後，遺體發還家屬，家屬對死因無意見。

據了解，死者跟老公家住在新北市，夫妻兩人過去就常因小事吵架，事發當下老公人在宜蘭深夜未歸，死者生前飽受情緒困擾，認為老公「不愛他了」，因此跑去從小帶到大的叔叔家，孰料沒見到叔叔，再跑去叔叔家頂樓10樓墜落。

據悉，死者生前還傳訊息給老公，內容多是氣話，包括一句「會有一具遺體等著你」，孰料真的發生憾事。

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萬華警分局外觀照。圖／聯合報系資料照
萬華警分局外觀照。圖／聯合報系資料照

老公 遺體

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