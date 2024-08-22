高市警局發布20名中高階警官人事 公關室主任黑馬是他

高雄市警局今天下午發布20名中高階警官人事升遷調整，其中備受外界矚目的公關室主任一職由靖紀小組組長兼督察的王春生，以黑馬之姿，雀屏中選；訓練科專員陳譽仁調任防治科長；公關室大專陳志成轉督察，新興副分長何東隆調陞督察；另刑大偵七隊長徐文鴻、左營分局偵查隊長陳嘉宏則調陞兩線四星的六龜和旗山副分局長。

高市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，市警局現有公共關係室主任等職缺，經局長林炎田召集副局長、主任秘書及人事室主任召開人事評議會，經與會人員充分討論，參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務歷練及適才適所等考核情形通盤檢討，經報奉市政府及內政部警政署核定。

從高市警局督察調任公關室主任的王春生，中央警察大學65期刑事警察系畢業

經歷高雄市長明、十全、四海、龍華、中正三及中山派出所所長，擔任過鼓山分局及刑大行政組組長、以及刑大偵六隊隊長，前鎮分局、鳳山分局和新興分局的偵查隊長以及少年警察隊隊長。

王春生妻子是國民黨籍市議員李雅芬，長子也是高雄員警出身，去年考上警大，現是警大學生。公關室主任從上屆主任郭子宏調任六龜警分局長後，懸缺近1個半月，在幾經多名督察及大專多方角逐下，最後由王春生黑馬之姿上任。

外界有聲音指王春生靠「裙帶關係」出線，但王春生歷任多所所長、行政組長、偵查隊長，從基層做起，不論是行政、刑事資歷皆完備，行事、作風穩健，因此被局長林炎田委以重任；王春生說，「不會在乎外界質疑的眼光，在其位，會做好該做的事」。

市警局調整中高階警官名單如下 1公共關係室主任王春生原本局督察 2防治科科長陳譽仁原訓練科專員（第四序列） 3本局督察陳志成 原公共關係室專員（第四序列） 4後勤科專員(第四序列)施清獻 原後勤科專員（第五序列） 5公共關係室專員（第五序列）王威程原鼓山分局副分局長 6鼓山分局副分局長楊境恩 原旗山分局副分局長 7旗山分局副分局長朱和貴 原六龜分局副分局長 8六龜分局副分局長徐文鴻 原刑事警察大隊偵七隊隊長 9本局督察何東隆 原新興分局副分局長 10新興分局副分局長林鑫宏 原岡山分局副分局長 11岡山分局副分局長邱富勇 原三民第一分局副分局長 12三民第一分局副分局長洪茂榕 原交通警察大隊副大隊長 13交通警察大隊副大隊長黃明泰 原民防管制中心專員(第五序列) 14勤務指揮中心專員（第四序列）余瑞堂 原秘書室秘書 15秘書室秘書吳武煌 原交通警察大隊副大隊長 16交通警察大隊副大隊長張家銘 原小港分局督察組組長 17法制室秘書劉貴文原左營分局副分局長 18左營分局副分局長温和凱原楠梓分局副分局長 19楠梓分局副分局長呂宏鈿原旗山分局副分局長 20旗山分局副分局長陳嘉宏原左營分局偵查隊隊長

高雄市警局今天下午發布20名中高階警官人事升遷調整。記者石秀華／攝影