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台中女情傷酒後受困山區邊坡 警助脫困送醫

中央社／ 台中22日電

40歲吳姓女子20日與男友爭吵後，騎機車到台中市太平山區，買酒精飲品徒步在產業道路邊走邊喝，隔天上午醒來時，發現受困山壁邊坡，警方獲報到場協助脫困送醫。

台中市政府警察局太平分局今天表示，21日上午8時多接獲民眾報案，1名女子坐臥在太平產業道路旁1處山壁邊坡樹下，請求警方協助；警方獲報到場發現受困女子大聲呼救，經員警協助，女子自邊坡脫困，並通知家屬及送醫檢查。

經警方了解，吳姓女子與男友在電話中爭吵後，從家中騎機車外出散心，在事發地點附近便利商店買酒精飲品，隨即徒步往山區產業道路邊喝邊散心。

吳姓女子稱喝醉後睡著，醒來就發現受困，幸好這時聽到警方呼叫，並順利在員警協助下脫困；她不知為何會走到深山內，可能喝多了。

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