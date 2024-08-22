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直行車撞轉彎車！女騎士多處內出血亡 貨車駕駛遭送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

洪姓男子昨午3時許駕駛貨車沿台北市民族西路往東行，左轉重慶北路時，碰撞對向直行的機車騎士郭姓女子，洪男未受傷，但郭女倒地昏迷，送醫發現頭部、臟器內出血，急救後昨晚9時傷重不治，警詢後今依過失致死罪嫌送辦洪男，檢警今午相驗後發還遺體

警方初步調查，34歲洪男及29歲郭女酒測值為0，案發路口燈號顯示雙方皆可通行，但依規定轉彎車應停讓直行車。

據悉，郭女是一般上班族，案發時準備騎車返家，未料遭遇事故；洪男初步供稱可能受對象轉彎車遮蔽，轉彎時未見對向郭女身影。

員警獲報介入時，洪男無明顯外傷未送醫，郭女則倒地昏迷，送往台北馬偕醫院救治，後續發現郭女頭部、臟器皆有內出血，經急救仍於昨晚9時許傷重不治。

警方表示，全案確切肇事過程及肇事原因仍待調查，警詢後依過失致死罪嫌將洪男移送士林地檢署偵辦；檢警今午2時相驗調查，郭女家屬對死因無意見，檢方後續指示發還遺體供家屬辦理後事。

洪姓男子昨午3時許駕駛貨車沿台北市民族西路往東行，左轉重慶北路時，碰撞對向直行的機車騎士郭姓女子。記者李隆揆／翻攝
洪姓男子昨午3時許駕駛貨車沿台北市民族西路往東行，左轉重慶北路時，碰撞對向直行的機車騎士郭姓女子。記者李隆揆／翻攝

過失致死 遺體 馬偕醫院

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