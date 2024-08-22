高雄馬路驚見兒童「站電動車後座」行駛 社會局出手了

高雄市大社區路上日前被目擊一名男子騎乘電動單車，後座「站著」一名年幼男童，目擊者說「出勤遇到行動炸彈，保持距離以策安全」，警方表示此舉已違反道路交通管理處罰條例，社會局也說兒童未受到適當養育，家防中心將通報警方調查，裁處父母、監護人或實際照顧者接受4小時以上50小時以下之親職教育輔導。

有網友在臉書社團曝光一段高雄市大社區路上的行車畫面，一名男子騎著電動腳踏車，後座載著年幼幼童，但幼童是「站立」在座椅上，過程中幼童甚至將左手抬起，僅靠右手稱在男子肩上；目擊民眾發文表示，出勤遇到「行動炸彈」，保持距離以策安全，警方表示該行為違反道路交通管理處罰條例第76條2項4款規定，可處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。