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高雄馬路驚見兒童「站電動車後座」行駛 社會局出手了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄市大社區路上日前被目擊一名男子騎乘電動單車，後座「站著」一名年幼男童，目擊者說「出勤遇到行動炸彈，保持距離以策安全」，警方表示此舉已違反道路交通管理處罰條例，社會局也說兒童未受到適當養育，家防中心將通報警方調查，裁處父母、監護人或實際照顧者接受4小時以上50小時以下之親職教育輔導。

有網友在臉書社團曝光一段高雄市大社區路上的行車畫面，一名男子騎著電動腳踏車，後座載著年幼幼童，但幼童是「站立」在座椅上，過程中幼童甚至將左手抬起，僅靠右手稱在男子肩上；目擊民眾發文表示，出勤遇到「行動炸彈」，保持距離以策安全，警方表示該行為違反道路交通管理處罰條例第76條2項4款規定，可處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。

仁武分局呼籲，腳踏自行車及電動輔助自行車駕駛人附載幼童，應依規定使用合格規定之兒童座椅，以維護駕駛與乘客的行車安全。高雄社會局表示，依據兒少法第56條規定，兒童及少年未受適當之養育或照顧，及同法第102條規定，得裁處父母、監護人或實際照顧者接受4小時以上50小時以下之親職教育輔導。

高雄市大社區路上日前被目擊一名男子騎乘電動單車，後座「站著」一名年幼男童，目擊者說「出勤遇到行動炸彈，保持距離以策安全」。記者宋原彰／翻攝
高雄市大社區路上日前被目擊一名男子騎乘電動單車，後座「站著」一名年幼男童，目擊者說「出勤遇到行動炸彈，保持距離以策安全」。記者宋原彰／翻攝
高雄市大社區路上日前被目擊一名男子騎乘電動單車，後座「站著」一名年幼男童，目擊者說「出勤遇到行動炸彈，保持距離以策安全」。記者宋原彰／翻攝
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