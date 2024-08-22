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台中少年超市為洋芋片負氣放父親鴿子 警協尋助團圓

中央社／ 台中22日電

台中謝姓父子日前在超市內，為了一包洋芋片發生爭吵，16歲兒子負氣離開超市，謝父搜尋未果報警求助，警方以少年喜歡的便利商店為尋人重點，4小時內成功尋獲少年，助父子團圓。

台中市警察局第三分局今天表示，合作派出所員警賴柏穎11日晚間8時多，接獲61歲謝男報案稱自己與兒子走散，經員警了解，得知謝姓父子稍早在超市內，為了一包洋芋片發生爭吵，16歲兒子負氣走出店外自行離開，謝父在周邊搜尋未果，由於少年身無分文也無手機，謝父急忙到派出所求助。

員警立即依規定受理報案並通報協尋，同時調閱監視器影像搜尋少年行蹤，由於謝父稱少年平時非常喜歡逛便利商店，警方便將轄內店家列為尋人重點，當晚深夜近12時，派出所長李參民、員警陳偉執行巡邏勤務，行經第2家便利商店時，便在店外發現謝姓少年。

少年得知警方要帶自己返回派出所與父親會合，他雖應聲說好，臉上卻難掩緊張與擔心被責罵神情，在派出所等待謝父前來期間，員警見少年神情緊張，便帶他到超商選購飲料，幫助他放鬆心情，謝父趕到派出所見兒子平安無事，也感謝警方協助。

便利商店 台中市 超市

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