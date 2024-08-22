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影／北市貨車追撞2車釀傷 駕駛稱「一時沒注意」酒測值曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

洪姓男子今午駕駛小貨車沿台北市民權東路往西行，突又偏撞向路旁暫停車輛，導致前車駕駛劉姓男子臉部擦挫傷，另輛汽車駕駛則不在車上，未受傷，洪、劉2人送醫治療後無大礙，警方初查3人酒測值為0，確切肇因待查。

警方調查，41歲洪男今午12時駕車沿民權東路西行，經民權東路二段186號前，突因故又偏撞向路旁暫停車輛，追撞46歲劉男所駕客貨車，再往前推撞前方另輛汽車；洪男事後無明顯外傷、自稱頭暈，劉男則臉部擦挫傷，2人送醫後無大礙，另輛汽車駕駛事發時不在車上，未受傷。

員警介入發現，3人酒測值為0，案發時劉男將車輛暫停路邊，待在車上休息，未料突遭追撞；洪男狀況穩定後，稱身體沒有不舒服，「就是一時沒注意而已」，指稱自己一早開車送菜，送完準備返回公司途中發生事故。

警方表示，全案確切肇事過程及原因仍待釐清，將移交通警察大隊審核分析。

41歲洪男今午12時駕車沿民權東路西行，經民權東路二段186號前，突因故又偏撞向路旁暫停車輛，追撞46歲劉男所駕客貨車。記者李隆揆／翻攝
41歲洪男今午12時駕車沿民權東路西行，經民權東路二段186號前，突因故又偏撞向路旁暫停車輛，追撞46歲劉男所駕客貨車。記者李隆揆／翻攝

警察 酒測

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