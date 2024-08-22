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高雄醉漢走路中央 情侶扮黃鼠狼送回家偷走11萬金項鍊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子前晚酒後徒步走在高雄市河堤路三段路中央，適鄭姓男子開車搭載蔡姓女友返家目擊，兩人見張頸上戴了一條約11錢重的金項鍊，扮起不安好心的「黃鼠狼」，佯裝載張返家，趁其倒臥椅子不醒，偷走項鍊變賣11萬元，張醒來發現項鍊遭竊報警；警方以車追人，隔天通知鄭、蔡兩人到案。

林園警分局調查，44歲的張姓男子前晚9時14分許酒後走在林園區河堤路三段，約離家門僅數百公尺遠，後因不勝酒力，醉茫走在馬路中央，當時46歲的鄭姓男子載車搭39歲的蔡姓女友返家，兩人見狀趨前關心。

鄭、蔡兩人見張男頸上戴了一條金項鍊，心起歹念，佯裝可開車載張男返家，張以為遇到好心人，二話不說上車。

張返家後，隨即倒在椅子上呼呼大睡，鄭趁機偷走張頸上的金項鍊，和女友駕車火速離開現場；張睡了2個多小時後醒來，發現頸上的約11錢重的金項鍊竟不翼而飛，懷疑被剛才送他返家的情侶偷走，向昭明派出所報案。

後警方以車追人，查出鄭、蔡兩人涉案，通知兩人到案說明，兩人坦承因缺錢花用，臨時起意偷竊張的金項鍊，已將項鍊典當11萬元；警訊後，依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

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張姓男子前晚酒後走在高雄市河堤路三段路中央，鄭姓男子開車搭載蔡姓女友返家，佯裝載張返家，趁張倒臥椅子不醒時，偷走項鍊（如圖），變賣11萬元。記者石秀華／翻攝
張姓男子前晚酒後走在高雄市河堤路三段路中央，鄭姓男子開車搭載蔡姓女友返家，佯裝載張返家，趁張倒臥椅子不醒時，偷走項鍊（如圖），變賣11萬元。記者石秀華／翻攝
張姓男子前晚酒後走在高雄市河堤路三段路中央，鄭姓男子開車搭載蔡姓女友返家，佯裝載張返家，趁張倒臥椅子不醒時，偷走項鍊（如圖），變賣11萬元。記者石秀華／翻攝
張姓男子前晚酒後走在高雄市河堤路三段路中央，鄭姓男子開車搭載蔡姓女友返家，佯裝載張返家，趁張倒臥椅子不醒時，偷走項鍊（如圖），變賣11萬元。記者石秀華／翻攝
張姓男子前晚酒後走在高雄市河堤路三段路中央，鄭姓男子開車搭載蔡姓女友返家，佯裝載張返家，趁張倒臥椅子不醒時，偷走項鍊（如圖），變賣11萬元。記者石秀華／翻攝
張姓男子前晚酒後走在高雄市河堤路三段路中央，鄭姓男子開車搭載蔡姓女友返家，佯裝載張返家，趁張倒臥椅子不醒時，偷走項鍊（如圖），變賣11萬元。記者石秀華／翻攝

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