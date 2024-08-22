彰濱海龍風電二氧化碳外洩意外釀4命危 24歲工人醒了

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成17人輕重傷，其中4人命危、在彰濱秀傳醫院的24歲呂姓病患原本昏迷指數3分，經救治後，昨天已拔氣管內管，今天已清醒，持續治療中。

濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站20日因安裝消防管線工程時，二氧化碳鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，造成17人因吸入受傷等送醫，其中劉姓、呂姓、賴姓及簡姓等4人送醫時原已無呼吸心跳，經搶救後，恢復生命跡象，但原本昏迷指數都是3，均有生命危險。

彰濱秀傳醫院表示，24歲呂男昏迷指數昨天從3分提升到9分，昨天已拔氣管內管，今天人已清醒，但反應比較慢，仍在加護病房觀察治療。

至於彰濱秀傳收治另一名58歲劉男到院時已無呼吸心跳，經搶救後恢復生命跡象，目前昏迷指數仍只有3、瞳孔不等大，都沒光反應，使用氧氣100%，仍使用升壓劑，有連續性腎臟替代治療洗腎中。

在鹿基治療的38歲賴姓工人到院時也無呼吸心跳，搶救後目前識仍只有3分，還有在台中梧棲童綜合醫院救治的19歲簡姓工人也仍昏迷中。