影／假冒「李蜀芳」名義騙投資人 台中男險遭詐95萬警抓2人

台中市一名年約50多歲男子去年底，看到詐騙集團假冒投資老師「李蜀芳」為名的社團，男子加入後，經不起歹徒以「飆股」遊說，還稱有方式可以提高「股票中籤率」，男子欲砸95萬元投資，但家人發現後趕緊報案，警方循線查緝李姓等兩名車手到案，依詐欺等罪送辦後，檢方聲押獲准，近日偵結起訴。

台中市年約50歲男子去年底從臉書看到「李蜀芳投資社團」廣告，男子不知該社團是詐團所假冒，男子加入社團後，對方告知宣稱有管道能提高「股票申購中籤率」，甚至盜用網路美女圖，佯裝是該位投顧名師的助理，對男子噓寒問暖，男子籌措了95萬元欲投入，但家人察覺有異狀，趕緊報案。

第五警分局獲報後，與男子聯手設下誘捕陷阱，去年底在交款地點周邊，部署警力埋伏，待詐騙集團成員現身之際，先逮捕李姓車手（31歲），另在鄰近路口攔截同夥的陳姓車手（36歲），當時陳見警方接近拔腿就跑，落網後雖辯稱「來台中找朋友」，但因說詞兜不攏而被警方戳破。

全案警詢後依加重詐欺罪嫌移送偵辦，檢方訊問二人後，認為犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向台中地院聲押獲准，近日偵結起訴。