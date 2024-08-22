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台中男與友吵架情緒失控抓狂 暗夜鐵撬狂砸5車、警火速逮人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

租屋在台中市龍井區新興路的31歲張姓男子，昨晚疑與友人吵架後，疑似情緒失控當場發狂，涉嫌拿鐵撬狂砸小巷停放5輛轎車，砸毀前後擋風玻璃、車窗等處，引起公憤。警方獲報後，在1.5小時內逮人。據了解，張男疑與友人吵架砸車洩憤，警方詢後依毀損罪將張嫌移送台中地檢署偵辦。

昨晚7時許，張男涉嫌拿鐵撬走進新興路巷子後，狂砸巷子旁的路停車輛，造成5輛轎轎車受損，有的車輛前後擋風玻璃被砸，也有的砸到出現破洞，可直窺車內情形，張男砸車砸到警報聲直響，才丟掉鐵撬跑走，有路人撞見張男異常舉動，立即報警。

台中市警局烏日分局犁份派出所在昨晚7時49分獲報後，隨即派遣警力趕赴現場查處，隨即成立專案小組全力偵辦，調閱相關影像並通知鑑識人員到場採集跡證，1.5小時火速將人帶回釐清案情。

據了解，張男在附近租屋，昨晚疑與友人因糾紛口角，心情不佳憤而拿著鐵撬外出，行經新興路巷內砸車發洩心中怒氣；這5輛受損轎車是隨機破壞，沒有友人的轎車，張男過去也無砸車的行為。

烏日警分局呼籲，民眾如遇生活中的壓力，應找適當管道抒發，切勿因一時情緒而有毀壞他人物品等行為，除應負擔相關民事賠償外，更涉及刑案，得不償失。

昨晚停放在龍井區新興路巷內的轎車，慘遭鐵撬狂砸受損。圖／民眾提供
昨晚停放在龍井區新興路巷內的轎車，慘遭鐵撬狂砸受損。圖／民眾提供
昨晚停放在龍井區新興路巷內的轎車，慘遭鐵撬狂砸受損。圖／民眾提供
昨晚停放在龍井區新興路巷內的轎車，慘遭鐵撬狂砸受損。圖／民眾提供
昨晚停放在龍井區新興路巷內的轎車，慘遭鐵撬狂砸受損。圖／民眾提供
昨晚停放在龍井區新興路巷內的轎車，慘遭鐵撬狂砸受損。圖／民眾提供

台中市 情緒 擋風玻璃

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