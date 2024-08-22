板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 6年前曾是應曉薇愛馬
新北市板橋區馬德里休閒驛站馬場，今天凌晨5時許發生火警，在消防人員灌救下並未造成人員傷亡。但馬場內1匹馬1隻狗及2隻鸚鵡逃生不及喪命。而這匹喪生火窟的馬是叫「王子」的明星馬，據了解曾是現任台北市議員應曉薇之前的愛馬，身價超過500萬元，後來轉賣給愛馬人士後寄養在馬場，不料卻喪生火窟。
據了解，這匹名叫「王子」的馬，之前是台北市議員應曉薇的愛馬，曾獲得馬術比賽冠軍。6年前應曉薇將王子割愛給愛馬人士後，王子就被寄養在馬德里馬場，平時陪同前來馬場的小朋友玩樂，個性溫馴不怕人撫摸，前來馬場的民眾也常常與王子合照。
今天火警發生後，王子不幸命喪火窟，因王子曾是應曉薇的愛馬，因此馬場人員也將噩耗通知應曉薇。據了解應曉薇聽到消息後也十分難過。消防局火調人員及動保處人員上午已至馬場調查，以釐清火警發生原因及肇責。
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