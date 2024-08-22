北宜公路大貨車撞斷電桿卡水溝 疑閃避超車機車自撞

羅姓男子今天駕駛大貨車從新北市經北宜公路往宜蘭方向，行經坪林區時，疑閃避1輛超車的機車，不慎自撞路邊護欄，還撞斷電線桿，側翻卡在路邊水溝。羅男無酒駕，右側膝蓋擦傷，不願就醫，警方將調閱沿路監視器，通知機車騎士到案說明，進一步釐清事故發生原因。

新北市消防局今天上午10時38分獲報，新北市坪林區北宜公路7段33.4公里處發生車禍事故，疑似有人受傷，員警與救護人車到場，發現一輛大貨車卡在路邊水溝，大貨車頭還撞斷一根電桿。

駕駛羅姓男子（39歲）表示，今天上午開車出門去載貨，沿北宜公路自新店區往宜蘭方向行駛，行經坪林區北宜公路7段時，因向右閃避同向一輛超車的機車，導致車輛失控衝撞護欄並撞一根電線桿，造成現場電線垂落。

警方到達現場後，立即通知台電人員及公路局景美工務段派員前往處理，警方表示，電線垂落部分，台電人員已於上午11時15分處理完畢，現場交通也在11時22分恢復雙向通行。