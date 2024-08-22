快訊

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北宜公路大貨車撞斷電桿卡水溝 疑閃避超車機車自撞

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

羅姓男子今天駕駛大貨車從新北市經北宜公路往宜蘭方向，行經坪林區時，疑閃避1輛超車的機車，不慎自撞路邊護欄，還撞斷電線桿，側翻卡在路邊水溝。羅男無酒駕，右側膝蓋擦傷，不願就醫，警方將調閱沿路監視器，通知機車騎士到案說明，進一步釐清事故發生原因。

新北市消防局今天上午10時38分獲報，新北市坪林區北宜公路7段33.4公里處發生車禍事故，疑似有人受傷，員警與救護人車到場，發現一輛大貨車卡在路邊水溝，大貨車頭還撞斷一根電桿。

駕駛羅姓男子（39歲）表示，今天上午開車出門去載貨，沿北宜公路自新店區往宜蘭方向行駛，行經坪林區北宜公路7段時，因向右閃避同向一輛超車的機車，導致車輛失控衝撞護欄並撞一根電線桿，造成現場電線垂落。

警方到達現場後，立即通知台電人員及公路局景美工務段派員前往處理，警方表示，電線垂落部分，台電人員已於上午11時15分處理完畢，現場交通也在11時22分恢復雙向通行。

羅姓男子今天駕駛大貨車從新北市經北宜公路往宜蘭方向，行經坪林區時，疑閃避1輛超車的機車，不慎自撞路邊護欄，還撞斷電線桿，側翻卡在路邊水溝。記者王長鼎／翻攝
羅姓男子今天駕駛大貨車從新北市經北宜公路往宜蘭方向，行經坪林區時，疑閃避1輛超車的機車，不慎自撞路邊護欄，還撞斷電線桿，側翻卡在路邊水溝。記者王長鼎／翻攝
羅姓男子今天駕駛大貨車從新北市經北宜公路往宜蘭方向，行經坪林區時，疑閃避1輛超車的機車，不慎自撞路邊護欄，還撞斷電線桿，側翻卡在路邊水溝。記者王長鼎／翻攝
羅姓男子今天駕駛大貨車從新北市經北宜公路往宜蘭方向，行經坪林區時，疑閃避1輛超車的機車，不慎自撞路邊護欄，還撞斷電線桿，側翻卡在路邊水溝。記者王長鼎／翻攝
羅姓男子今天駕駛大貨車從新北市經北宜公路往宜蘭方向，行經坪林區時，疑閃避1輛超車的機車，不慎自撞路邊護欄，還撞斷電線桿，側翻卡在路邊水溝。記者王長鼎／翻攝
羅姓男子今天駕駛大貨車從新北市經北宜公路往宜蘭方向，行經坪林區時，疑閃避1輛超車的機車，不慎自撞路邊護欄，還撞斷電線桿，側翻卡在路邊水溝。記者王長鼎／翻攝

北宜公路 自撞 車禍

延伸閱讀

太魯閣號撞車案台鐵求償 一審判李義祥等賠2326萬

台中大貨車臨停卸貨 小貨車閃避不及撞上車門勾飛

國1北上楊梅段運豬車撞路肩大貨車 3隻小豬出逃...塞爆

雲林曳引車深夜擦撞民宅電桿翻覆 3人受困車底2死1傷

相關新聞

新秀鋼琴師憾事 遭點名聲樂家：問心無愧、情何以堪

去年獲得國際鋼琴大賽銀賞的楊姓新秀鋼琴師昨天驚傳不幸憾事，網路流傳疑似他留下的文字，內容提及「剩下一些聲樂家會用我，說好...

板橋馬場惡火4動物喪命 溫馴馬「王子」罹難民眾惋惜

新北市板橋區僑中一街1間休閒馬場今天清晨5時許發生火警，消防人員到場發現馬場內鐵皮屋1、2樓起火，火勢於40分鐘內撲滅，...

台塑新港中洋廠區冒大量濃煙 疑似機台熱煤油燃燒悶燒

嘉義縣新港鄉中洋工業區台塑廠區CCL銅箔基板廠今天冒出大量濃煙，疑似熱煤油燃燒，濃煙從工廠樓頂竄出，廠區立即啟動自動滅火...

台中男與友吵架情緒失控抓狂 暗夜鐵撬狂砸5車、警火速逮人

租屋在台中市龍井區新興路的31歲張姓男子，昨晚疑與友人吵架後，疑似情緒失控當場發狂，涉嫌拿鐵撬狂砸小巷停放5輛轎車，砸毀...

台塑嘉縣新港中洋工業區銅箔基板一廠火警 員工疏散無人受困

嘉義縣台塑新港鄉中洋工業區近中午11點33分，傳出南亞銅箔基板一廠火警，消防局獲報立即派遣人車前往，抵達後回報現場工廠2...

台南安南嘉南大圳發現男浮屍 經打撈上岸死者明顯死亡

台南消防局勤務中心上午9時50分獲報，安南區郡安路六段和安明路二段的交叉路口嘉南大圳內疑有具浮屍，勤務中心出動人車及救生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。