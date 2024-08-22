桃園爛路坑洞釀情侶1死1傷 公路局最快今晚路面刨除重鋪

桃園市龜山區前晚發生一起死亡車禍，一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，疑似看見路面上的坑洞急閃打滑，不慎偏離角度撞上左前方的大貨車，造成後座女乘客傷重送醫不治。中壢工務段指出，事發當晚已先緊急派員修補坑洞，預計今或明晚將請工班到場，將坑洞處刨除，並在坑洞四周方正小面積重新鋪設高溫瀝青增強路面。

陳男昨晚7點25分許騎車載著黃姓女友行駛在龜山區萬壽路一段283號前外側車道，43歲劉姓男子則駕駛大貨車行駛在中線車道，結果陳男騎到一半疑似看到前方路中央有一處約長1.1m、寬0.7m、深2公分深的坑洞，隨即閃避卻打滑偏往中線車道擦撞劉男大貨車，導致後座黃女被貨車輾壓，陳男多處擦傷，黃女送醫急救仍宣告不治。警方針對雙方駕駛酒測值為0，訊後依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

公路局北區養護工程分局中壢工務段長陳群仁表示，負責養護路段皆有和廠商簽訂養護契約，廠商每天都會派員在養護路段巡查，上周巡查該路時，就發現路面出現坑洞，當天即以常溫材料迅速修補，直到事發當天上午經過該路段時，並未發現該處有大坑洞。

結果當天午後龜山區4小時內降下超過60毫米雨量，加上許多大車經過輾壓，路面再次出現坑洞，進而發生憾事，當晚區公所通報後立即到場修補完成；另外因這起死亡車禍和坑洞脫不了關係，後續中壢工務段將和家屬聯絡慰問，傾聽家屬的訴求和補償。