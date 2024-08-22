與友糾紛心情不佳 台中男持鐵撬連砸5車遭法辦

張姓男子昨天晚間疑因與友人發生糾紛後心情不佳，手持鐵撬至台中市龍井區一處巷內，沿路砸毀5輛路旁車輛，警方獲報後1.5小時內，循線將張男逮捕到案，詢問後依法送辦。

台中市警察局烏日分局今天表示，犁份派出所昨天晚間7時多接獲民眾報案稱，有多輛車停放在龍井區新興路巷子內，遭人持不明物品砸毀，立即派遣警力到場採集跡證，並調閱監視器影像調查。

警方查出，31歲張姓男子案發當時，徒步手持鐵撬至龍井區新興路巷子內，突然破壞路旁車輛，造成5輛自小客車受損，隨即徒步逃逸。

警方調查蒐證後，循線在獲報後1.5小時內，將張男逮捕到案。經了解，張男疑因與友人發生糾紛，心情不佳憤而拿著鐵撬外出，為發洩心中怒氣，沿路破壞停放路旁的車輛。

警方全案詢問後，將張男依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。