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屏東老屋倒塌 2車遭砸毀損幸無人傷

中央社／ 屏東縣22日電

屏東枋山1棟老屋21日晚間倒塌，掉落屋簷、磚塊砸到2台停在屋旁的自小客車，車體毀損嚴重，無人受傷，今天已出動怪手清理；後續由屋主、車主自行協調賠償。

屏東縣政府警察局枋寮分局楓港所長洪峻雄接受中央社電訪表示，昨天晚上9時42分接獲民眾報案於枋山鄉善餘村內有房屋倒塌，警方到場協助擺設交通錐管制，2台自小客車毀損、無人受傷。

洪峻雄說，倒塌房屋為空屋，屋齡大約60至70年，許久無人居住，今天早上已出動怪手清理倒塌部分，並告知雙方若無法順利協調賠償，可至枋山鄉公所調解。

昨天晚上到現場協助的李姓男子指出，2名車主都是附近居民，時常將車停在畫白線的倒塌房屋旁，遭建物砸毀十分倒楣；昨晚屋主兒子也從恆春趕來了解情況，雙方已自行討論後續理賠。

依警方提供影像可見，其中1台自小客車遭屋簷砸中，擋風玻璃破裂、車頂全凹，另1台車遭紅磚砸中，引擎蓋凹陷、擋風玻璃有蜘蛛網狀破裂。

屏東 房屋 車主

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