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粉紅保時捷遭惡搞貼滿「衛生棉」警方追查真相傻眼了
網路流傳一輛粉紅色保時捷跑車被人惡搞，車身被貼滿衛生棉，疑為車主的影片拍攝者錄影痛斥「誰做的趕快給我出來！」還自稱已報警，不過警方調查後，發現全案是范姓車主自導自演，後續將通知她到案了解案情。
網路社團「社會事新聞影音」今流傳一段影片，一輛粉紅保時捷跑車車身上被貼滿衛生棉，女車主當下錄影痛罵，「我報警察了，誰做的趕快給我出來？我不想把事情變那麼大。」
警方事後根據監視器畫面，循線查獲到錄影的范姓女子，經調閱大樓監視器畫面，發現全案是范女「自導自演」，范女自己黏貼衛生棉後，再拍片上傳影音網站，經查范女為越南籍，目前經營越式洗頭店，警方致電范女並未接通。
鼓山分局表示，民眾如隨意張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具可能構成社會秩序維護法第90條第1項第2款，最高可處3000元以下罰鍰；范女「自導自演」也會違反社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，將會通知范女到案了解案情。
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