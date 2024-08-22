快訊

半導體風雲／台灣擁半導體優勢 美台國防產業合作有望？

藍打珊不打柯想一石三鳥？橘老友嘆黃珊珊成人肉盾牌

三中將退伍牽動國軍接班 陸軍誰能卡進晉升上將關鍵位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉紅保時捷遭惡搞貼滿「衛生棉」警方追查真相傻眼了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

網路流傳一輛粉紅色保時捷跑車被人惡搞，車身被貼滿衛生棉，疑為車主的影片拍攝者錄影痛斥「誰做的趕快給我出來！」還自稱已報警，不過警方調查後，發現全案是范姓車主自導自演，後續將通知她到案了解案情。

網路社團「社會事新聞影音」今流傳一段影片，一輛粉紅保時捷跑車車身上被貼滿衛生棉，女車主當下錄影痛罵，「我報警察了，誰做的趕快給我出來？我不想把事情變那麼大。」

警方事後根據監視器畫面，循線查獲到錄影的范姓女子，經調閱大樓監視器畫面，發現全案是范女「自導自演」，范女自己黏貼衛生棉後，再拍片上傳影音網站，經查范女為越南籍，目前經營越式洗頭店，警方致電范女並未接通。

鼓山分局表示，民眾如隨意張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具可能構成社會秩序維護法第90條第1項第2款，最高可處3000元以下罰鍰；范女「自導自演」也會違反社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，將會通知范女到案了解案情。

高雄一輛粉紅色保時捷被貼滿衛生棉，警方追查發現是車主自導自演。取自社會事新聞影音
高雄一輛粉紅色保時捷被貼滿衛生棉，警方追查發現是車主自導自演。取自社會事新聞影音
高雄一輛粉紅色保時捷被貼滿衛生棉，警方追查發現是車主自導自演。取自社會事新聞影音
高雄一輛粉紅色保時捷被貼滿衛生棉，警方追查發現是車主自導自演。取自社會事新聞影音

保時捷 衛生棉 車主

延伸閱讀

郁守們絕對買爆！林郁婷「代言陪她征戰奧運的衛生棉」廣告花絮曝光台灣女兒真的太可愛

保時捷權利車拿去二胎 男不爽車被當鋪拖回上門理論...街頭爆拉扯

她曝同學「月經貧窮」一天限用三片衛生棉 網共鳴：不只我墊衛生紙

工程師男友突買衛生棉…她疑惑「該擔心嗎？」 網曝真相：比乖乖撐得久

相關新聞

新秀鋼琴師憾事 遭點名聲樂家：問心無愧、情何以堪

去年獲得國際鋼琴大賽銀賞的楊姓新秀鋼琴師昨天驚傳不幸憾事，網路流傳疑似他留下的文字，內容提及「剩下一些聲樂家會用我，說好...

板橋馬場惡火4動物喪命 溫馴馬「王子」罹難民眾惋惜

新北市板橋區僑中一街1間休閒馬場今天清晨5時許發生火警，消防人員到場發現馬場內鐵皮屋1、2樓起火，火勢於40分鐘內撲滅，...

台南安南嘉南大圳發現男浮屍 經打撈上岸死者明顯死亡

台南消防局勤務中心上午9時50分獲報，安南區郡安路六段和安明路二段的交叉路口嘉南大圳內疑有具浮屍，勤務中心出動人車及救生...

粉紅保時捷遭惡搞貼滿「衛生棉」警方追查真相傻眼了

網路流傳一輛粉紅色保時捷跑車被人惡搞，車身被貼滿衛生棉，疑為車主的影片拍攝者錄影痛斥「誰做的趕快給我出來！」還自稱已報警...

桃園爛路坑洞釀情侶1死1傷 公路局最快今晚路面刨除重鋪

桃園市龜山區前晚發生一起死亡車禍，一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，疑似看見路面...

影／男酒後情緒失控對警咆哮脫衣 誇張行徑被拍、下場曝

桃園中壢慈惠三街日前深夜1名無照騎乘機車的楊姓男子遭警方攔查，怎料後座32歲楊姓男子酒後情緒激動，對員警咆哮並脫去上衣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。