板橋馬場惡火4動物喪命 溫馴馬「王子」罹難民眾惋惜

新北市板橋區僑中一街1間休閒馬場今天清晨5時許發生火警，消防人員到場發現馬場內鐵皮屋1、2樓起火，火勢於40分鐘內撲滅，燃燒面積約100平方公尺。雖無人員傷亡，但馬場內卻有1匹叫「王子」的馬、1隻狗及2隻鸚鵡葬身火窟。附近民眾表示，「王子」是馬場內最受歡迎的馬，卻因火警喪命令人惋惜。

據了解，這起火警發生在今天清晨5時許，馬場內一棟鐵皮屋雜物突然起火燃燒。新北市消防局獲報派遣人車到場救援，發現鐵皮屋已經竄出濃煙及火舌。馬場人員接獲消息也趕緊趕至馬場，焦急的疏散場內的馬匹。

消防人員經40分鐘灌救後終於將火勢撲滅，燃燒面積約100平方公尺，雖未造成人員傷亡，但馬場內卻有1匹馬、1隻狗及2隻鸚鵡喪生。

據了解，不幸命喪火窟的這匹馬名叫「王子」，在馬場已經待了8年多，個性十分溫馴，前來馬場的民眾看到牠都會上前撫摸並與牠合照，不料卻在這場火警中來不及逃生喪命，讓附近認識牠的民眾也十分惋惜。