快訊

半導體風雲／台灣擁半導體優勢 美台國防產業合作有望？

藍打珊不打柯想一石三鳥？橘老友嘆黃珊珊成人肉盾牌

三中將退伍牽動國軍接班 陸軍誰能卡進晉升上將關鍵位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋馬場惡火4動物喪命 溫馴馬「王子」罹難民眾惋惜

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區僑中一街1間休閒馬場今天清晨5時許發生火警，消防人員到場發現馬場內鐵皮屋1、2樓起火，火勢於40分鐘內撲滅，燃燒面積約100平方公尺。雖無人員傷亡，但馬場內卻有1匹叫「王子」的馬、1隻狗及2隻鸚鵡葬身火窟。附近民眾表示，「王子」是馬場內最受歡迎的馬，卻因火警喪命令人惋惜。

據了解，這起火警發生在今天清晨5時許，馬場內一棟鐵皮屋雜物突然起火燃燒。新北市消防局獲報派遣人車到場救援，發現鐵皮屋已經竄出濃煙及火舌。馬場人員接獲消息也趕緊趕至馬場，焦急的疏散場內的馬匹。

消防人員經40分鐘灌救後終於將火勢撲滅，燃燒面積約100平方公尺，雖未造成人員傷亡，但馬場內卻有1匹馬、1隻狗及2隻鸚鵡喪生。

據了解，不幸命喪火窟的這匹馬名叫「王子」，在馬場已經待了8年多，個性十分溫馴，前來馬場的民眾看到牠都會上前撫摸並與牠合照，不料卻在這場火警中來不及逃生喪命，讓附近認識牠的民眾也十分惋惜。

馬場人員將救出的馬匹暫置在馬場大門前。記者黃子騰／翻攝
馬場人員將救出的馬匹暫置在馬場大門前。記者黃子騰／翻攝
馬場鐵皮屋內仍持續竄出濃煙，消防人員進行殘火處裡。記者黃子騰／翻攝
馬場鐵皮屋內仍持續竄出濃煙，消防人員進行殘火處裡。記者黃子騰／翻攝

火災

延伸閱讀

汐止資收場凌晨惡火釀悲劇 行動不便母重傷、女看護喪命

板橋鐵皮馬場清晨竄火勢 1馬1狗2鸚鵡逃生不及葬身火窟

汐止資收場凌晨惡火 86歲嬤昏迷、外籍看護命危送醫

板橋幼兒園疑餵藥案監院糾正 新北：尊重調查

相關新聞

新秀鋼琴師憾事 遭點名聲樂家：問心無愧、情何以堪

去年獲得國際鋼琴大賽銀賞的楊姓新秀鋼琴師昨天驚傳不幸憾事，網路流傳疑似他留下的文字，內容提及「剩下一些聲樂家會用我，說好...

板橋馬場惡火4動物喪命 溫馴馬「王子」罹難民眾惋惜

新北市板橋區僑中一街1間休閒馬場今天清晨5時許發生火警，消防人員到場發現馬場內鐵皮屋1、2樓起火，火勢於40分鐘內撲滅，...

台南安南嘉南大圳發現男浮屍 經打撈上岸死者明顯死亡

台南消防局勤務中心上午9時50分獲報，安南區郡安路六段和安明路二段的交叉路口嘉南大圳內疑有具浮屍，勤務中心出動人車及救生...

粉紅保時捷遭惡搞貼滿「衛生棉」警方追查真相傻眼了

網路流傳一輛粉紅色保時捷跑車被人惡搞，車身被貼滿衛生棉，疑為車主的影片拍攝者錄影痛斥「誰做的趕快給我出來！」還自稱已報警...

桃園爛路坑洞釀情侶1死1傷 公路局最快今晚路面刨除重鋪

桃園市龜山區前晚發生一起死亡車禍，一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，疑似看見路面...

影／男酒後情緒失控對警咆哮脫衣 誇張行徑被拍、下場曝

桃園中壢慈惠三街日前深夜1名無照騎乘機車的楊姓男子遭警方攔查，怎料後座32歲楊姓男子酒後情緒激動，對員警咆哮並脫去上衣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。