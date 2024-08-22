用路人注意！台8線中橫公路24日起施工交管 每天只放行「5時段」

台8線中橫公路117.4公里關原路段2年前大規模坍方，因邊坡施工地錨工程，24日至9月30日施工管制每天5次放行；東段167.7公里至184.5公里天祥至太魯閣口施工重建，傍晚5時30分至6時30分只出不進，到翌日7時夜間封閉。132公里至139公里同時進行路面改善工程，將機動調整放行時間。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，關原路段24日至9月30日，每天上午7時至下午4時實施施工管制，管制區間為117.1公里至117.7公里匡廬隧道東口至野溪休息區，每天有5時段放行，分別為上午7時至8時、上午10時、中午12時至12時30分、下午2時30分及下午4時至5時30分，其中上午10時及下午2時30分限放行前已抵達管制站停等的車輛，放行後即管制。

大禹嶺至天祥路段交管區間為114.6公里至167.7公里合歡派出所至天祥路段，每天上午7時至下午4時30分，除沿線災修工區視施工需採機動管制，其餘時段不管制，但下午4時30分至傍晚6時30分只出不進， 之後至翌日上午7時夜間管制。

天祥至太魯閣口路段，每天放行4個時段，包括上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時，以及下午4時30分至5時30分，傍晚5時30分至6時30分只出不進，至隔天上午7時實施夜間封閉。

太魯閣工務段提醒，請從西段前往花蓮太魯閣的駕駛，務必在下午4時30分前抵達天祥，以免錯過放行時段；由太魯閣口至大禹嶺的民眾，則請利用中午12時至下午1時放行時段，通過天祥前往大禹嶺，避免遇上夜間管制。