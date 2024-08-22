嘉義縣太陽能板電纜線遭竊 警方當天即逮捕犯嫌

嘉義縣東石鄉2處太陽能光電場太陽能板電纜線日前遭竊，縣警局朴子分局獲報，立即調閱監視器查出一輛貨車涉嫌重大，當天即逮捕初次犯案的張姓犯嫌，移送法辦。

嘉義沿海地區太陽能光場頗多，成了宵小偷竊目標，近日在東石就有2場光電場連結太陽能板的電纜線遭竊，業者發現後馬上報案。

朴子分局今天發布新聞稿表示，接獲報案後立即組成專案小組，派遣鑑識人員勘察、採證及鷹眼小組調閱監視器，專案小組清查出一輛貨車涉嫌重大，以車追人鎖定竊嫌，並於當日晚間查獲張姓竊嫌及交通工具，查扣電剪等犯案工具及被竊的電纜線。

朴子分局說，張嫌坦承最近因需錢孔急才出此下策犯案，經查張嫌並無前科，為首次犯案即被查獲，依竊盜罪嫌送辦。

朴子警分局強調，將加強光電場周邊巡邏，民眾切勿以身試法；也呼籲資源回收業者，如發現來路不明電線或塑膠外皮上印有「TPC」標誌的電纜線，要拒絕回收並勇於檢舉不法。